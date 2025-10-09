Убивал женщин, но помог поймать легендарного Теда Банди? На самом деле финал нового «Монстра» не имеет ничего общего с реальностью

В последнем сезоне сериала Райана Мерфи о реальных преступниках «Монстр: История Эда Гина» зрители узнают всю подноготную об одном из самых влиятельных убийц в мире. На экране показывают его одержимость собственной матерью, убийства и издевательства над мертвыми женщинами.

Но, как и предыдущие сезоны проекта, новый «Монстр» не является стопроцентно точным. В особенном недоумении фанаты остались после последнего эпизода, в котором Гин помогает ФБР выследить другого печально известного серийного убийцу, Теда Банди. Но разве такое было на самом деле?

Линия с Тедом Банди в «Монстре»

В последнем эпизоде сериала Гин, который оставался в психиатрическом учреждении, так как был признан невменяемым для суда, по просьбе ФБР занимается поисками Теда Банди. На тот момент личность этого маньяка еще не установили, и он продолжал убивать по всей стране.

Гин вычислил оружие «коллеги», а затем стал им одержимым: вырезал заметки о его преступлениях из газет и делал заметки для помощи в расследовании. Затем к нему попадет письмо с откровениями Банди о планах убить несколько молодых женщин в общежитии Университета штата Флорида.

Располагая этой информацией, Гин звонит в ФБР и передает все, что знает, включая имя Банди, и машину, на которой он ездил. Спустя несколько сцен он видит новость о том, что маньяк наконец арестован, благодаря его помощи.

«Я раскрыл дело. Я вернул что-то миру», — тихо говорит он.

Всё сказанное служит нескольким целям в сюжете «Монстра». Во-первых, учитывая, что у Гина была диагностирована шизофрения, его одержимость Банди могла быть плодом его воображения.

Во-вторых, эта сюжетная линия, несомненно, дает Гину некую арку искупления. Хотя он совершил серию ужасных преступлений в молодости, он признает, что поступил неправильно, и усердно работает над тем, чтобы убрать с улиц другого серийного убийцу.

Эд Гин и Тед Банди в реальности

Хотя сериал убеждает зрителей, что Гин участвовал в поимке Банди, нет никаких доказательств, подтверждающих это. В реальности маньяк был пойман во Флориде в результате обычной остановки дорожным полицейским. Офицер проверил его номерные знаки, обнаружил, что автомобиль был украден, и задержал его.

В 1979 году Банди был приговорен за свои преступления к смерти на электрическом стуле.

Таким образом, Гин не участвовал в поимке маньяка, и никакой реальной связи между ними не было. Вместо этого он прожил остаток дней в психиатрической лечебнице до своей смерти из-за рака легких в 1984 году, не раскрыв ни одного убийства и никогда не выступая информатором ФБР.

