Внучку Марины Нееловой прячут от публики: на кого похожа девочка с необычным именем

5 апреля 2026 21:02
Раскрываем секреты советской звезды.

В середине 1980-х актриса Марина Неелова была в отношениях с известным шахматистом, который позже стал иноагентом. Казалось, что у них все идеально, Предполагалось даже, что мама гроссмейстера Клара Шагеновна была непротив. Актриса даже присутствовала на официальных матчах Каспарова рядом с ней. Однако позднее потенциальная свекровь была категорически против их отношений, считая, что они могут навредить карьерным устремлениям сына.

Существует мнение, что именно Клара первой выразила сомнения по поводу отцовства шахматиста, когда Марина Неелова забеременела. В итоге в 1987 году у Марины родилась прекрасная дочка, которую она назвала Ника. Гроссмейстер так и не признал девочку, а сама Неелова не комментировала эту ситуацию, посвятив себя дочери.

Отцом Ники стал другой армянин — известный дипломат Кирилл Геворгян, который воспитал девочку с глубоким уважением к армянской культуре. Ника получила фамилию отчима и стала Геворгян. В возрасте пяти лет она вместе с родителями переехала во Францию, где служил Геворгян, а затем в Нидерланды, где экстерном окончила школу. Там же Ника завершила обучение в Королевской академии искусств и стала известным скульптором. Теперь работы выставляются с успехом по всей Европе.

О личной жизни Ники известно немного, так как она тщательно оберегает свою дочь от лишнего внимания. У неё есть гражданский муж, от которого родилась её дочь Вьен, внучка Марина Нееловой. Информации о Вьен крайне мало, поскольку ее мама старается оградить девочку от публичности. Однако можно с уверенностью сказать, что она растет в творческой атмосфере и, возможно, в будущем станет художницей или актрисой.

Фото: Legion-Media, соцсети
Камилла Булгакова
Это аниме от автора «Стального алхимика» уже называют хитом сезона: где смотреть «Цугаи загробного мира» Это аниме от автора «Стального алхимика» уже называют хитом сезона: где смотреть «Цугаи загробного мира» Читать дальше 6 апреля 2026
Кологривый — новый Шерлок Холмс: вместе с ним в проекте приняли участие Безруков и Хабенский Кологривый — новый Шерлок Холмс: вместе с ним в проекте приняли участие Безруков и Хабенский Читать дальше 6 апреля 2026
Если вы тоже ждали, как я: официальная дата выхода 4 сезона «Извне» и главные интриги — чего ждать от новых серий? Если вы тоже ждали, как я: официальная дата выхода 4 сезона «Извне» и главные интриги — чего ждать от новых серий? Читать дальше 6 апреля 2026
НТВ меняет правила игры: новый сериал «Марик» со звездой «Лихих» может забрать зрителей у «Первого отдела» и «Невского» НТВ меняет правила игры: новый сериал «Марик» со звездой «Лихих» может забрать зрителей у «Первого отдела» и «Невского» Читать дальше 6 апреля 2026
26 лет один формат, но в 2026 году все иначе: «Ван-Пис» вернулся и полностью изменился — как теперь будут выходить эпизоды 26 лет один формат, но в 2026 году все иначе: «Ван-Пис» вернулся и полностью изменился — как теперь будут выходить эпизоды Читать дальше 6 апреля 2026
Этот сериал 2000-х не хуже «Первого отдела», а следователь — точно как Брагин: рейтинг 7,8 лишь подтверждает Этот сериал 2000-х не хуже «Первого отдела», а следователь — точно как Брагин: рейтинг 7,8 лишь подтверждает Читать дальше 6 апреля 2026
Уже объявили новых Шелби, но зрители возвращаются к старому: 3 лучшие серии «Острых козырьков» с шикарным Киллианом Мерфи Уже объявили новых Шелби, но зрители возвращаются к старому: 3 лучшие серии «Острых козырьков» с шикарным Киллианом Мерфи Читать дальше 6 апреля 2026
Последняя роль уже на экране: когда снимали сериал «Большой человек» с Романом Поповым — до финала осталось 6 эпизодов Последняя роль уже на экране: когда снимали сериал «Большой человек» с Романом Поповым — до финала осталось 6 эпизодов Читать дальше 6 апреля 2026
3 серии и оценка 8.6 на IMDb: этот шикарный британский сериал 2026 года реально посмотреть за один вечер 3 серии и оценка 8.6 на IMDb: этот шикарный британский сериал 2026 года реально посмотреть за один вечер Читать дальше 6 апреля 2026
