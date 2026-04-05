Внучку Марины Нееловой прячут от публики: на кого похожа девочка с необычным именем

В середине 1980-х актриса Марина Неелова была в отношениях с известным шахматистом, который позже стал иноагентом. Казалось, что у них все идеально, Предполагалось даже, что мама гроссмейстера Клара Шагеновна была непротив. Актриса даже присутствовала на официальных матчах Каспарова рядом с ней. Однако позднее потенциальная свекровь была категорически против их отношений, считая, что они могут навредить карьерным устремлениям сына.

Существует мнение, что именно Клара первой выразила сомнения по поводу отцовства шахматиста, когда Марина Неелова забеременела. В итоге в 1987 году у Марины родилась прекрасная дочка, которую она назвала Ника. Гроссмейстер так и не признал девочку, а сама Неелова не комментировала эту ситуацию, посвятив себя дочери.

Отцом Ники стал другой армянин — известный дипломат Кирилл Геворгян, который воспитал девочку с глубоким уважением к армянской культуре. Ника получила фамилию отчима и стала Геворгян. В возрасте пяти лет она вместе с родителями переехала во Францию, где служил Геворгян, а затем в Нидерланды, где экстерном окончила школу. Там же Ника завершила обучение в Королевской академии искусств и стала известным скульптором. Теперь работы выставляются с успехом по всей Европе.

О личной жизни Ники известно немного, так как она тщательно оберегает свою дочь от лишнего внимания. У неё есть гражданский муж, от которого родилась её дочь Вьен, внучка Марина Нееловой. Информации о Вьен крайне мало, поскольку ее мама старается оградить девочку от публичности. Однако можно с уверенностью сказать, что она растет в творческой атмосфере и, возможно, в будущем станет художницей или актрисой.