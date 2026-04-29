У звезды «Мосгаза» уже взрослые дети: как выглядят «американские» сын и дочь Марины Александровой

Есть артисты, которые сознательно скрывают свою личную жизнь от посторонних глаз, избегая громких скандалов и лишнего внимания. К числу таких актрис относится и Марина Александрова.

Сегодня Марина является одной из самых востребованных актрис, на ее счету уже более восьмидесяти ролей. Она с легкостью перевоплощается в самых различных персонажей и завоевала любовь зрителей. При этом, несмотря на занятость, семья для неё всегда остается в приоритете. Она почти не делится семейными моментами. Поэтому редкие снимки с детьми мгновенно привлекают внимание, ведь всем интересно, как они растут и на кого похожи.

Свое счастье актриса нашла с третьего раза. В начале карьеры у нее были длительные отношения с Александром Домогаровым, которые продолжались около двух лет. Затем она вышла замуж за Ивана Стебунова, но этот брак оказался недолгим, и пара рассталась из-за измены. Настоящую гармонию она нашла только с третьим мужем — режиссером Андреем Болтенко, который родился в Нью-Йорке.

Их отношения развивались стремительно, и в 2012 году у них родился сын Андрей, который появился на свет в США. Позже пара официально зарегистрировала свои отношения и даже обвенчалась. В 2015 году в их семье появилась дочь Екатерина. С тех пор супруги живут тихо и спокойно, воспитывая детей и стараясь не выставлять личную жизнь на показ.

Долгое время Марина была довольно сдержанна в социальных сетях: ее подписчики могли видеть только силуэты детей или фотографии с их спины. Однако в последнее время актриса стала чаще делиться семейными моментами и теперь уже не скрывает лиц сына и дочери.

Старшему сыну исполняется 14 лет. Он изучает несколько языков и растёт серьёзным и вдумчивым подростком, а по росту уже почти сравнялся с матерью. Дочери Екатерине исполнилось 10 лет, она увлекается рисованием и, по мнению многих, больше похожа на отца. Сын же, по мнению поклонников, унаследовал черты мамы, что особенно заметно по его взгляду.

Интересно, что оба ребёнка родились в США и имеют американское гражданство, что вызывает споры: некоторые считают, что семья делает ставку на жизнь за границей, воспринимая Россию лишь как рабочее место. Марина не реагирует на такие обсуждения и не раз говорила, что с мужем подумывают о третьем ребёнке, который также может появиться на свет за океаном.

При этом актриса придерживается мнения, что личная жизнь не предназначена для посторонних. Даже преданным поклонникам она не спешит раскрывать все детали. По её мнению, излишняя откровенность не приносит никаких преимуществ, поэтому превращать свою семью в объект для внимания она не собирается, хотя иногда делает редкие исключения и делится теплыми моментами из своей жизни.