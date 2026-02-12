Меню
У всех на слуху «Шеф» и «Невский», но НТВ — «золотая жила» детективов: эти 3 сериал вы могли пропустить, а зря

12 февраля 2026 11:50
Кадры из сериалов «Тень за спиной», «За час до рассвета», «Остров обреченных»

В фильмографии НТВ много интересных проектов. 

За последние 10 лет на НТВ вышли множество проектов, популярность которых стала столь высокий, что у некоторых вышли по 8-10 сезонов. Наиболее популярные проекты — «Невский», «Шеф», «Скорая помощь», «Лихач», культовые «Глухарь» и «Карпов». Однако некоторые проекты вы могли пропустить, а зря.

«Тень за спиной», рейтинг «Кинопоиска» — 7,9

Детективный сериал, основе сюжета которого история серийного маньяка из Ангарска, Михаила Попкова. В центре внимания — следователь Генеральной прокуратуры, прибывший в провинциальный Лахтинск, чтобы выследить убийцу. Расследованию мешает местный прокурор, погрязший в коррупции и прикрывающий свои сделки.

Сериал особенно понравится поклонникам проекта в стиле скандинаского нуара. Также в проекте сильный актерский состав, в том числе роли исполнили Иван Оганесян и Карина Андоленко.

«Тень за спиной»

«За час до рассвета», рейтинг «Кинопоиска» — 7,7

Шестнадцатисерийный нуарный детектив, действие которого разворачивается в 1946 году. Экс-разведчик Денис Журавлев идёт на службу в милицию и под началом майора Шумейко пытается выследить банду неуловимого Клеща. Для этого напарники разрабатывают рискованную операцию по внедрению в криминальную среду.

Великолепный дуэт Константина Хабенского и Андрея Бурковского. Особенно понравится поклонника проектов, которые любят сюжетные линии, выстроенные в послевоенное время.

«За час до рассвета»

«Остров обреченных», рейтинг «Кинопоиска» — 7,2

Состоящий из десяти серий детективный триллер с элементами мистики — о расследовании таинственного убийства в российской провинции. Все начинается с обнаружения тела молодой женщины в одежде XVI века, что связывают с местной легендой о «Мёртвом Охотнике». Два столичных сыщика пытаются распутать череду странных преступлений в отдаленном болотистом районе.

Сюжет сериала лихо закручен. До финал совершенно непонятно, кто является убийцей. Также сериал стоит внимание за счет сильной актерской игры Константина Соловьева и Дмитрия Пчелы.

«Остров обреченных»
Фото: Кадры из сериалов «Тень за спиной», «За час до рассвета», «Остров обреченных»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
