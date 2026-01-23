Один из лучших семейных фильмов за последние лет 5: когда на ОККО появится «Волчок» с Ткачуком

Фильм «Волчок» уже успел пройти кинотеатральный путь — без громкого шума, но с заметным интересом со стороны зрителей. И теперь у этой истории появляется вторая жизнь: картину можно будет посмотреть дома. Точная дата онлайн-премьеры известна, и именно это меняет правила игры.

Историческая экшен-комедия разворачивается в Российской империи на рубеже XIX и XX веков. В центре сюжета — 13-летний дворянин и сирота Ваня Огарев. После смерти родителей он внезапно становится помехой для собственного дяди, который готов пойти на убийство ради наследства. Спасаясь от наемников, мальчик бежит из Москвы и понимает: без защиты до цели не добраться.

Опасный союз в дороге

Случайно Ваня нанимает кулачного бойца по кличке Волчок — грубого, молчаливого и совершенно не вписывающегося в мир аристократических манер. Им предстоит путь до Нижнего Новгорода, где мальчика ждет друг покойного отца. По дороге — погони, драки, риск и постоянная угроза быть настигнутыми. Контраст характеров становится основой не только для экшена, но и для иронии.

«„Волчок“ выглядит довольно свежо на фоне тучи семейного кино, снятого по известным первоисточникам, и при этом с визуальной, драматургической, актёрской точки зрения не уступает конкурентам», — Милана Стояновска, Okkолокино.

Почему сейчас — самое время

Важно другое: «Волчок» выходит в онлайн уже после кинотеатров. Это тот случай, когда фильм можно спокойно посмотреть дома, не подстраиваясь под расписание сеансов. Онлайн-премьера в Okko состоится 29 января — и для многих зрителей именно этот формат окажется самым удобным.

«Волчок» — приключенческое кино с живыми персонажами и понятной драматургией. Без лишнего пафоса, но с характером. И теперь у него есть шанс найти новую аудиторию — уже на экране домашнего телевизора.