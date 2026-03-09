У «Властелина колец» появится новая трилогия: но что тогда будет с Гэндальфом?

Исполнитель роли уже сейчас в преклонном возрасте.

Похоже, Warner Bros. задумала нечто большее, чем просто ещё один фильм по Толкину. Если верить инсайдерским данным, картина «Властелин колец: Охота на Голлума» может стать лишь стартовой точкой для целой трилогии. В планах студии — развернуть новую сагу, которая займёт достойное место рядом с классической франшизой.

Новая трилогия

Инсайдер Джефф Снайдер поделился подробностями: «Охота на Голлума» может стать лишь первым фильмом в новой трилогии. Правда, пока неясно, пойдут ли создатели по пути Питера Джексона и запустят съёмки всех частей сразу.

Первый фильм стартует уже в мае, но с планами на трилогию возникает логичный вопрос — выдержит ли такой график 86‑летний Йен МакКеллен? Он подтвердил, что снова сыграет Гэндальфа, но три фильма подряд — нагрузка серьёзная.

К тому же проект уже лишился Вигго Мортенсена: актёр отказался возвращаться к роли Арагорна. Вместо него ищут молодого следопыта младше 30 лет. А вот Элайджа Вуд, Шон Бин и Орландо Блум, по слухам, готовы вернуться.

«Охота на Голлума»

Действие фильма развернётся незадолго до того, как Фродо покинет Шир. По сюжету Гэндальф отправляет Арагорна на поиски Голлума, и эта история станет связующим звеном с событиями «Братства Кольца».

Поскольку с момента съёмок оригинальной трилогии прошло больше двадцати лет, актёрам потребуется цифровая помощь — создатели планируют использовать искусственный интеллект и современный цифровой грим, чтобы вернуть героям прежний облик.

Первый фильм выйдет 17 декабря 2027 года. А станет ли он началом трилогии, покажет время.