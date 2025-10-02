У «Ведьмы из Блэр» и «Реинкарнации» появился серьезный конкурент: новый трейлер ужастика «Шелби Оукс» пугает до дрожи в коленках (видео)

Компания NEON представила финальный трейлер хоррора «Шелби Оукс. Город-призрак». На первый взгляд — очередная история о пропавших людях и мрачном городе. Но есть деталь, которая зацепила фанатов жанра.

Проект снял не кто-то из привычных мастеров хоррора, а популярный кинокритик и блогер Крис Стакманн. Его дебют сравнивают с «Ведьмой из Блэр» и «Реинкарнацией» — а это уже обещает больше, чем просто набор скримеров.

История, которая не отпускает

Главная героиня Миа (Камилль Салливан) вот уже 12 лет ищет младшую сестру Райли, исчезнувшую во время съёмок интернет-шоу о паранормальных явлениях. Последний след ведёт в заброшенный город, куда Миа решается отправиться сама.

Вместо ответов её ждут намёки на древнее зло и пугающая связь с собственным прошлым. В России премьера состоится 30 октября — и кажется, этот хоррор знает, как по-настоящему пробраться под кожу.

Как это снято

«Шелби Оукс» играет с формой: здесь и псевдодокументальная «найденная плёнка», и классический хоррор. Стакманн использует знакомые приёмы, но делает их убедительными: камера дрожит, свет выхватывает лица на грани безумия, а тишина работает страшнее, чем крики.

Почему о фильме говорят заранее

Проект стал самым успешным хоррором на Kickstarter, собрав более 1,39 млн долларов. К нему присоединился Майк Флэнаган («Призрак дома на холме») как исполнительный продюсер, а критики уже выдали 85 % свежести на Rotten Tomatoes.

Такой старт заставляет ждать премьеру с особым интересом. «Шелби Оукс. Город-призрак» обещает не просто напугать — он проверит, что страшнее: потеря близкого или осознание того, что зло всегда рядом.

