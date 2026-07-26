У турков есть свой «Первый отдел» длиной в 3 сезона и 190 часов: рейтинг у этого сериала зашкаливает — 8,8 на КП

Я сама пересматриваю его уже в третий раз.

Если вы любите «Первый отдел» за умные расследования и внимание к деталям, то у меня есть идеальная рекомендация. Турецкий сериал «Правосудие» (Приговор) не просто держит в напряжении — он показывает работу следствия настолько подробно, что оторваться практически невозможно. И именно поэтому многие считают его одной из лучших криминальных драм последних лет.

Расследования здесь действительно впечатляют

Главное достоинство «Приговора» — то, как создатели подходят к каждому делу. Здесь не бывает волшебных озарений или случайно найденных улик. Любое расследование складывается из десятков мелочей: экспертиз, допросов, проверки версий и кропотливой работы полиции и прокуратуры.

Именно этим сериал напоминает «Первый отдел», но идет еще дальше. Каждое дело развивается постепенно, а зритель проходит весь путь вместе с героями. При этом сценаристам удается сохранить интригу до самого финала, поэтому скучать точно не придется.

История любви, которая не затмевает сюжет

Не менее интересно наблюдать за отношениями прокурора Ильгаза и адвоката Джейлин. Они любят друг друга, но совершенно по-разному смотрят на закон, справедливость и человеческую мораль.

Ильгаз привык строго следовать букве закона, тогда как Джейлин убеждена, что далеко не всегда справедливость совпадает с юридическими нормами. Из-за этого между героями постоянно возникают непростые моральные конфликты, но именно они делают их отношения живыми и правдоподобными.

Здесь нет идеальных героев

Еще одна причина, по которой «Приговор» так цепляет, — отсутствие черно-белых персонажей. Практически каждый герой совершает ошибки, оказывается перед сложным выбором и меняется по ходу истории.

Даже второстепенные персонажи не выглядят просто «хорошими» или «плохими». У каждого есть собственная правда, поэтому многие сюжетные повороты заставляют задуматься, как бы вы сами поступили в подобной ситуации.

Сериал уже полностью завершен: зрителей ждут три сезона. Правда, по турецким меркам эпизоды здесь очень длинные — около двух часов каждый, поэтому общая продолжительность составляет почти 190 часов.

Зато это именно тот случай, когда времени совсем не жалко. Неудивительно, что на «Кинопоиске» сериал получил впечатляющую оценку 8,8 из 10. Если вам нравятся сильные криминальные драмы с запутанными расследованиями, яркими персонажами и действительно взрослыми моральными дилеммами, «Приговор» точно заслуживает места в вашем списке для просмотра.

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