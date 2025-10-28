У Тоси с Ильей мог быть счастливый брак, если бы не Анфиса: зрители придумали продолжение «Девчат» — даже ИИ так не смог

Фильм «Девчата» родился из повести Бориса Бедного. Режиссёру Юрию Чулюкину история понравилась, но показалась слишком бытовой. Он попросил автора добавить юмора, ярких характеров и эмоций — так получился сценарий культовой комедии.

Изначально Чулюкин планировал многосерийный фильм, чтобы подробно показать судьбу каждой героини. Но киностудия не поддержала эту идею, и сиквел так и не сняли.

Но в Сети уже предположили, о чем мог быть сиквел. А мы спросили об этом еще и нейросеть.

Версия зрителей о сиквеле «Девчат»

Спустя год после событий фильма комната в общежитии опустела. Надя так и не смогла полюбить Ксан Ксаныча — уехала из леспромхоза, оставив его в недоумении. Катя с Сашкой-гармонистом живут душа в душу, а Анфиса, не найдя свою любовь, решила усыновить ребёнка.

Но главная драма разворачивается у Тоси и Ильи. Их брак дал трещину: Тося, хоть и образцовая хозяйка, превратилась в ревнивицу, устраивающую сцены на пустом месте.

Илья терпит, но однажды на танцах его обида сталкивается с тоскующей Анфисой — и происходит измена, способная разрушить всё, пишет автор Дзен-канала «Ностальгия по СССР».

Версия ИИ о сиквеле «Девчат»

Вот как могла бы сложиться судьба героев через 10 лет в сиквеле «Девчата: Новая жизнь» по версии нейросети.

Тося и Илья живут в своём доме на Урале. Илья стал мастером цеха, а Тося — заведующей столовой. У них двое детей: непоседливый сын и дочь с характером матери. Их брак — это вечный спор и такая же вечная любовь.

Анфиса переехала в Москву, стала профсоюзным лидером. Замужем за инженером.

Надя так и не вышла замуж, но открыла свою столовую в Свердловске. А Катя работает воспитателем в детсаду.

Фильм заканчивается сценой: все друзья собираются на 15-летие свадьбы Тоси и Ильи.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему же Надя из «Девчат» ушла от Ксан Ксаныча.