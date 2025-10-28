Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи У Тоси с Ильей мог быть счастливый брак, если бы не Анфиса: зрители придумали продолжение «Девчат» — даже ИИ так не смог

У Тоси с Ильей мог быть счастливый брак, если бы не Анфиса: зрители придумали продолжение «Девчат» — даже ИИ так не смог

28 октября 2025 11:21
Кадр из фильма «Девчата»

Перспективы у героев грустные.

Фильм «Девчата» родился из повести Бориса Бедного. Режиссёру Юрию Чулюкину история понравилась, но показалась слишком бытовой. Он попросил автора добавить юмора, ярких характеров и эмоций — так получился сценарий культовой комедии.

Изначально Чулюкин планировал многосерийный фильм, чтобы подробно показать судьбу каждой героини. Но киностудия не поддержала эту идею, и сиквел так и не сняли.

Но в Сети уже предположили, о чем мог быть сиквел. А мы спросили об этом еще и нейросеть.

Версия зрителей о сиквеле «Девчат»

Спустя год после событий фильма комната в общежитии опустела. Надя так и не смогла полюбить Ксан Ксаныча — уехала из леспромхоза, оставив его в недоумении. Катя с Сашкой-гармонистом живут душа в душу, а Анфиса, не найдя свою любовь, решила усыновить ребёнка.

Но главная драма разворачивается у Тоси и Ильи. Их брак дал трещину: Тося, хоть и образцовая хозяйка, превратилась в ревнивицу, устраивающую сцены на пустом месте.

Илья терпит, но однажды на танцах его обида сталкивается с тоскующей Анфисой — и происходит измена, способная разрушить всё, пишет автор Дзен-канала «Ностальгия по СССР».

Кадр из фильма «Девчата»

Версия ИИ о сиквеле «Девчат»

Вот как могла бы сложиться судьба героев через 10 лет в сиквеле «Девчата: Новая жизнь» по версии нейросети.

Тося и Илья живут в своём доме на Урале. Илья стал мастером цеха, а Тося — заведующей столовой. У них двое детей: непоседливый сын и дочь с характером матери. Их брак — это вечный спор и такая же вечная любовь.

Анфиса переехала в Москву, стала профсоюзным лидером. Замужем за инженером.

Надя так и не вышла замуж, но открыла свою столовую в Свердловске. А Катя работает воспитателем в детсаду.

Фильм заканчивается сценой: все друзья собираются на 15-летие свадьбы Тоси и Ильи.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему же Надя из «Девчат» ушла от Ксан Ксаныча.

Фото: Кадры из фильма «Девчата» (1961)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зачем Фокс из «Места встречи изменить нельзя» убил Ларису Груздеву? Точно не ради шубы и золота — он ведь жил на широкую ногу Зачем Фокс из «Места встречи изменить нельзя» убил Ларису Груздеву? Точно не ради шубы и золота — он ведь жил на широкую ногу Читать дальше 27 октября 2025
Хватило одного предмета в кадре: Катерина так изящно поставила Гошу на место, что восхитила этим всех в Сети Хватило одного предмета в кадре: Катерина так изящно поставила Гошу на место, что восхитила этим всех в Сети Читать дальше 26 октября 2025
«У него лапки»: а был ли Гога (он же Гоша) из «Москвы слезам не верит» просто ранимым — или все-таки алкоголиком? «У него лапки»: а был ли Гога (он же Гоша) из «Москвы слезам не верит» просто ранимым — или все-таки алкоголиком? Читать дальше 25 октября 2025
Финал «Ивана Васильевича» не пропустила цензура: что показывали в тех самых 10 минутах, которые вырезали в последний момент Финал «Ивана Васильевича» не пропустила цензура: что показывали в тех самых 10 минутах, которые вырезали в последний момент Читать дальше 25 октября 2025
Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»? Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»? Читать дальше 29 октября 2025
На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест) На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест) Читать дальше 29 октября 2025
Русскую кицуне невозможно забыть: эта героиня стала украшением хитовой дорамы «История девятихвостого лиса» Русскую кицуне невозможно забыть: эта героиня стала украшением хитовой дорамы «История девятихвостого лиса» Читать дальше 29 октября 2025
Смысл имени Асоки Тано раскрывает саму природу этой героини: а ведь Лукас хотел назвать ее иначе Смысл имени Асоки Тано раскрывает саму природу этой героини: а ведь Лукас хотел назвать ее иначе Читать дальше 29 октября 2025
Новосельцев — альфонс, а Надя — стерва и манипуляторша: современные зрители посмотрели советские фильмы и все поняли про героев Новосельцев — альфонс, а Надя — стерва и манипуляторша: современные зрители посмотрели советские фильмы и все поняли про героев Читать дальше 29 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше