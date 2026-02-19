У Тириона Ланнистера был реальный прототип в Англии: его судьба сложилась не так, как в «Игре престолов»

Джордж Мартин не скрывал, что «Игра престолов» выросла из английской истории. Главным источником стала Война Алой и Белой розы — тридцатилетняя бойня, в которой Ланкастеры и Йорки выясняли, кому сидеть на троне. Ланкастеры носили алую розу, Йорки — белую, и этот гербовый конфликт Мартин легко переложил на язык фэнтези.

Ланнистеры в сериале очевидно тянутся к Ланкастерам — богатые, коварные, с претензией на власть. Старки, в свою очередь, напоминают Йорков: северяне, прямые, упрямые, не чуждые чести. Прототипов хватает и среди конкретных персонажей, хотя Мартин всякий раз уверяет, что не копировал историю один в один, а лишь брал оттуда краски и конфликты.

Тирион Ланнистер

Тирион Ланнистер многим обязан Ричарду III — последнему королю из династии Йорков, который правил всего два года и погиб в битве при Босворте. В истории он остался фигурой тёмной и противоречивой, во многом благодаря Шекспиру, который изобразил его горбатым злодеем.

На самом деле Ричард был невысок, страдал сколиозом, но прослыл толковым управленцем: успел ввести суд для бедных и систему поручительства. Как и Тирион, он сталкивался с предубеждением из‑за внешности, но обладал острым умом и волей. Его останки нашли лишь в 2012 году — под парковкой в Лестере.

Серсея Ланнистер

В основе образа Серсеи Ланнистер, возможно, лежит легенда о Папессе Иоанне — женщине, которая в IX веке якобы заняла папский престол, переодевшись мужчиной. Историки в реальность Иоанны не верят, но в Средние века история была популярна.

По легенде, она получила образование, сделала карьеру в церкви и два года правила как Папа, скрывая пол. Разоблачение случилось во время процессии, когда она неожиданно родила ребёнка. После этого Иоанну казнили. Как и Серсея, она пробилась к вершине власти в мире, где правили мужчины, и поплатилась за это, пишет автор Дзен-канала «У Клио под юбкой».