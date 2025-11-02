Меню
У «Терминатора 7» есть шанс на успех: фанаты считают, что надо заменить лишь одного героя, ведь кто не рискует, тот не попадает в топы

2 ноября 2025 07:29
Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Но это будет рискованный процесс.

Первый «Терминатор», выпущенный в 1984 году, получил признание кинокритиков и заложил основы будущей саги. Следующая картина Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день» не только превзошла успех оригинала, но и стала эталоном научно-фантастического кино, окончательно укрепив культурный статус франшизы.

Последующие сиквелы демонстрировали постепенное снижение творческой энергии. Многочисленные попытки перезапуска сопровождались усложнением хронологии и потерей целостности сюжета.

У фанатов есть давнее предложение — сделать полноценный перезапуск, заменив Арнольда Шварценеггера. Но решится ли на это Джеймс Кэмерон?

Замена Шварценеггера в «Терминаторе 7»

Франшиза «Чужой» дебютировала в 1979 году под руководством Ридли Скотта, открывшего миру талант Сигурни Уивер.

Но подобно саге о Терминаторе, серия фильмов о Чужом со временем столкнулась с творческим кризисом. Даже возвращение Уивер к образу Рипли не смогло полностью восстановить магию оригинала.

Лишь десятилетия спустя франшиза пережила возрождение благодаря картине «Чужой: Ромул». Успех «Ромула» демонстрирует, что камбэки легендарных историй возможно при условии наличия убедительного сюжета.

Кадр из фильма «Терминатор: Генезис»

Перезапуск «Терминатора»

Попытка перезапуска франшизы в 2009 году с фильмом «Терминатор: Да придёт спаситель» продемонстрировала сложность замены Арнольда Шварценеггера. Но возвращение Джеймса Кэмерона к творческому руководству с расширенными полномочиями открывает новые перспективы.

Вот только Арнольд Шварценеггер, будучи иконой франшизы, со временем стал символизировать её творческий тупик. Если в 37 лет он идеально воплощал безжалостную машину T-800, то в 77 лет возвращение к роли либо киборга-убийцы, либо «хорошего парня» теряет всю убедительность.

Современный этап требует смелого решения — введения нового исполнителя, способного либо стать лицом обновлённой саги, либо, как минимум, создать убедительный образ в рамках отдельного фильма, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько раз во вселенной «Терминатора» человечество пережило Судный день.

Фото: Кадры из фильмов «Терминатор: Генезис» (2015), «Терминатор 2: Судный день» (1991)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
