У Сулеймана во дворце была «тайная комната» — с канализацией и отверстием в виде замочной скважины: и это точно не показали в «Великолепном веке»

Как был устроен самый скрытый быт османского дворца — без романтизации и телевизионных условностей.

Сериал «Великолепный век» показал султанский двор как мир интриг, роскоши и борьбы за власть. Но за кадром осталась повседневная сторона жизни правителя — в том числе устройство той самой «тайной комнаты», доступ к которой имели единицы.

А ведь именно там скрывались инженерные решения, которые для своего времени выглядели почти фантастикой.

Чистота как государственный принцип

Во дворцах Османской империи санитарии придавали не меньше значения, чем церемониалу. В резиденции Топкапы уже в ранние периоды существовала продуманная система отвода отходов.

Позднее, в Долмабахче, появились десятки стационарных туалетов с канализацией — в то время как европейские дворцы продолжали пользоваться ночными горшками.

Замочная скважина вместо унитаза

Султанские туалеты представляли собой мраморные напольные конструкции с характерным отверстием в форме замочной скважины. Такая форма обеспечивала гигиену и удобство.

Отходы уходили по керамическим трубам, вентиляция выводилась через специальные каналы. Для личной гигиены использовали кувшины с водой — бумага в быту османов не применялась.

Гарем и отдельный санитарный мир

В гареме тоже были туалеты, как правило рядом с хаммамами. Чистота здесь была частью строгого распорядка — внешний вид наложниц напрямую влия̆л на дворцовый статус.

Вода была проточной, что для своего времени было редкостью даже для знати в Европе.

Евнухи и служебные корпуса

Охрана гарема и покоев султана также имела собственные санитарные помещения. Они были проще, но устроены по тем же принципам — с отводом воды, вентиляцией и обязательными омовениями.

Османы против Европы

Пока в Стамбул работали общественные туалеты при мечетях и базарах, в Париж и Лондоне нечистоты нередко выливали на улицы. Контраст в уровне бытовой культуры был разительным — и сериал эту разницу почти не затронул.

Также прочитайте: Турецкий сериал «Розы и грехи»: почему зрители больше не верят Серхату и готовы кипеть от одного вида Беррак