У Шибанова новая любовь, а у Семенова — напарница: в Сети обсуждают неожиданный «слив» по «Первому отделу-6» и «Невскому-8»

1 апреля 2026 18:37
Кадр из сериала «Первый отдел», «Невский»

Пока официальных комментариев на эту тему нет.

Появилась интересная информация по поводу «Первого отдела-6» и «Невского-8». Сообщение быстро разошлось по обсуждениям и вызвало оживлённую реакцию среди зрителей. Речь идёт сразу о нескольких проектах, которые давно держатся в топе и собирают стабильную аудиторию.

Источник — комментарии под публикациями канала «Триикс Медия». Именно там пользователи заметили сообщение, в котором затронута судьба сразу нескольких сериалов и ключевых персонажей. Текст написан в уверенной форме и выглядит как внутренняя информация.

«Очень очень мега срочно. Дарья Паутова будет сниматься в "Первом отделе-6" в качестве новой подруги Шибанова. Режиссёр в восхищении её талантом, фанаты ликуют. Так же она будет сниматься в "Невском-8", в качестве коллеги Паши — дерзкой оперативницы. А так же вы сможете её увидеть в "Шефе-8" в качестве объявившейся дочери Расторгуева. А ещё принято такое решение по поводу "Условный мент-6" — Рыжова убрать, Марину поставить на главную роль».

Публикация быстро собрала внимание. Часть пользователей восприняла её всерьёз и начала обсуждать возможные изменения в сюжетах. Другие отнеслись скептически и отметили, что подобные «сливы» регулярно появляются перед новыми сезонами.

При этом официальных подтверждений такой информации на данный момент нет. Ни актёры, ни представители проектов не комментировали эти данные. Поэтому воспринимать сообщение как факт пока рано.

И есть ещё один момент, который нельзя игнорировать. Сегодня 1 апреля, а значит, вполне возможно, что перед нами обычный розыгрыш, который просто оказался слишком правдоподобным.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел», «Невский»
Екатерина Адамова
