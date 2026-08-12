У «Шефа» уже сняли 8 сезон, а зрители до сих пор не могут забыть эти позорные ляпы из первых серий: даже город перепутали

«Шеф» давно стал сериалом, к которому зрители относятся с особой симпатией. Поэтому многие огрехи в кадре остаются без внимания, хотя при пересмотре их становится довольно легко заметить. Именно этим сейчас и занимаются поклонники в ожидании 8 сезона проекта.

Статус генерала

Один из самых заметных проколов касается карьеры героев. Судя по сериалу, путь до генерал-лейтенанта можно пройти примерно за 15 лет. При этом количество наград за выслугу лет на форме явно не соответствует такому стажу.

Повышение Соловьёва

В первом сезоне встречается ещё одна забавная деталь: Соловьёв называет себя полковником раньше, чем получает это звание по сюжету. Похоже, герой решил немного опередить события и повысил себя заранее.

Рана меняет сторону

Во втором сезоне герой получает ранение в правый бок, но уже в следующем эпизоде след от пули оказывается слева. Похоже, за время между съёмками сцены рана успела сменить место.

Томилинск, который оказался Петербургом

По сюжету события происходят в вымышленном Томилинске, однако некоторые реплики невольно выдают реальное место съёмок. Например, просьба остановиться «у парадной» сразу напоминает Петербург.

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