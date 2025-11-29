Меню
У семьи Ибрагима-паши после его казни был один исход: род великого визиря был прерван и вовсе не Сулейманом

У семьи Ибрагима-паши после его казни был один исход: род великого визиря был прерван и вовсе не Сулейманом

29 ноября 2025 21:02
Кадр из сериала «Великолепный век»

Некому было защитить близких Ибрагима.

В «Великолепном веке» одной из самых драматичных историй стала дружба султана Сулеймана и его визиря Ибрагима-паши. С самого появления Хюррем при дворе Ибрагим воспринял её в штыки, став непримиримым противником наложницы.

А Хюррем не заставила себя ждать — она развернула настоящую войну против неугодного паши, мастерски используя интриги и манипуляции.

Её план увенчался успехом: Ибрагима в конце концов обвинили в измене, и по приказу самого Сулеймана бывший друг был казнён.

Семья Ибрагима

По суровым законам Османской империи родня государственного изменника должна была разделить его участь — от изгнания из страны до смертной казни. Сулейман, известный своей беспощадностью к врагам, на этот раз поступил неожиданно.

После казни Ибрагима-паши султан проявил несвойственную ему милость — он не стал подвергать репрессиям семью бывшего друга. Ведь среди них была его собственная сестра Хатидже.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Род Ибрагима

Хотя Сулейман пощадил семью Ибрагима, женщины у трона оказались менее милосердны. Когда дочь казнённого визиря, Хуриджихан, спустя годы вернулась в столицу, её ждала безрадостная участь.

Роксолана открыто ненавидела девушку, а Нурбану постоянно унижала её — в такой атмосфере юная красавица не смогла долго продержаться и вскоре ушла из жизни.

Не избежала печальной участи и другая наследница Ибрагима — дочь от Нигяр. По приказу Хатидже с ней жестоко расправились. Так могущественный род великого визиря, некогда бывшего другом самого султана, был окончательно уничтожен.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
3 комментария
