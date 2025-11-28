У Самохвалова с Олей точно ничего бы не вышло: в Сети раскрыли, почему герой «Служебного романа» никогда бы не ушел от жены — дело не в любви

Кажется, что каждый кадр «Служебного романа» знаком поклонникам до мельчайших деталей. Но в этой истории остались и нераскрытые персонажи, которые лишь упоминаются в диалогах.
Зрители так и не увидели мужа Верочки, с которым она общается по телефону, или бывшую супругу Новосельцева, ушедшую из семьи. Однако мало кто задумывался, что и у строгого Юрия Самохвалова был значимый человек за кадром.
Образ Самохвалова
Юрий Самохвалов предстает в ленте настоящим мастером карьерных игр. Этот опытный сотрудник умело выстраивает отношения с руководством — не забывает о внимательных подарках для секретарши Людмилы Прокофьевны, чтобы быть в курсе всех новостей.
Именно его смекалка подсказала блестящий план по сближению Калугиной и Новосельцева, который в итоге привел к неожиданному роману.
При этом за кадром у Самохвалова — вполне успешная жизнь: он ездит на новенькой «Волге», бывал в командировках за границей и, что немаловажно, женат на красавице. Хотя зрители почти ничего не знают о его личной жизни, по всему видно, что свой талант стратега он применяет не только в офисе, но и в судьбе.
Семья Самохвалова
Тень на его репутацию отбрасывает лишь институтская знакомая Оля Рыжова. Он поступает с ней по-настоящему жестоко, предавая её доверие и зачитывая вслух личные письма.
Зрители выдвинули интересную версию: Самохвалов не просто так держится за свой брак. Всё его благополучие — квартира, зарубежные командировки, должность — может быть прочной связью с влиятельным тестем.
«Именно тесть сначала устроил зятя за границу, а после неудач "сослал" его на должность заместителя к Калугиной», — отметил автор Дзен-канала «Горожанин о кино».
Так что роман с Олей Рыжовой для карьериста Самохвалова был бы не просто интрижкой, а настоящей угрозой всей его выстроенной жизни. Поэтому он поспешил от нее откреститься.
Ранее портал «Киноафиша» писал, с кем была Калугина до Новосельцева и как она отомстила бывшему.