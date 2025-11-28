Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи У Самохвалова с Олей точно ничего бы не вышло: в Сети раскрыли, почему герой «Служебного романа» никогда бы не ушел от жены — дело не в любви

У Самохвалова с Олей точно ничего бы не вышло: в Сети раскрыли, почему герой «Служебного романа» никогда бы не ушел от жены — дело не в любви

28 ноября 2025 20:04
Кадры из фильма «Служебный роман»

Он пользовался особой протекцией.

Кажется, что каждый кадр «Служебного романа» знаком поклонникам до мельчайших деталей. Но в этой истории остались и нераскрытые персонажи, которые лишь упоминаются в диалогах.

Зрители так и не увидели мужа Верочки, с которым она общается по телефону, или бывшую супругу Новосельцева, ушедшую из семьи. Однако мало кто задумывался, что и у строгого Юрия Самохвалова был значимый человек за кадром.

Образ Самохвалова

Юрий Самохвалов предстает в ленте настоящим мастером карьерных игр. Этот опытный сотрудник умело выстраивает отношения с руководством — не забывает о внимательных подарках для секретарши Людмилы Прокофьевны, чтобы быть в курсе всех новостей.

Именно его смекалка подсказала блестящий план по сближению Калугиной и Новосельцева, который в итоге привел к неожиданному роману.

При этом за кадром у Самохвалова — вполне успешная жизнь: он ездит на новенькой «Волге», бывал в командировках за границей и, что немаловажно, женат на красавице. Хотя зрители почти ничего не знают о его личной жизни, по всему видно, что свой талант стратега он применяет не только в офисе, но и в судьбе.

Кадр из фильма «Служебный роман»

Семья Самохвалова

Тень на его репутацию отбрасывает лишь институтская знакомая Оля Рыжова. Он поступает с ней по-настоящему жестоко, предавая её доверие и зачитывая вслух личные письма.

Зрители выдвинули интересную версию: Самохвалов не просто так держится за свой брак. Всё его благополучие — квартира, зарубежные командировки, должность — может быть прочной связью с влиятельным тестем.

«Именно тесть сначала устроил зятя за границу, а после неудач "сослал" его на должность заместителя к Калугиной», — отметил автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

Так что роман с Олей Рыжовой для карьериста Самохвалова был бы не просто интрижкой, а настоящей угрозой всей его выстроенной жизни. Поэтому он поспешил от нее откреститься.

Ранее портал «Киноафиша» писал, с кем была Калугина до Новосельцева и как она отомстила бывшему.

Фото: Кадры из фильма «Служебный роман» (1977)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
С кем была Калугина до Новосельцева и как она отомстила бывшему? Эту пикантную деталь в «Служебном романе» не все заметили С кем была Калугина до Новосельцева и как она отомстила бывшему? Эту пикантную деталь в «Служебном романе» не все заметили Читать дальше 26 ноября 2025
Смотрели «Афоню» 100 раз — но только самые наблюдательные заметили, какие часы носил Борщев: между прочим, стоили целое состояние Смотрели «Афоню» 100 раз — но только самые наблюдательные заметили, какие часы носил Борщев: между прочим, стоили целое состояние Читать дальше 26 ноября 2025
Снимали вовсе не зимой и без настоящего снега: раскрываем обман главного новогоднего фильма «Ирония судьбы» Снимали вовсе не зимой и без настоящего снега: раскрываем обман главного новогоднего фильма «Ирония судьбы» Читать дальше 25 ноября 2025
Самый старший, а такой плакса: почему в «Трех котах» Компот постоянно расстраивается Самый старший, а такой плакса: почему в «Трех котах» Компот постоянно расстраивается Читать дальше 29 ноября 2025
Как новый «Хищник» связан с «Форрестом Гампом»: если не знать, то догадаться невозможно Как новый «Хищник» связан с «Форрестом Гампом»: если не знать, то догадаться невозможно Читать дальше 29 ноября 2025
Netflix прямо называет этот фильм провалом, но у зрителей другое мнение: 138 млн человек вряд ли ошиблись Netflix прямо называет этот фильм провалом, но у зрителей другое мнение: 138 млн человек вряд ли ошиблись Читать дальше 29 ноября 2025
Кто в итоге был Красным Джоном в «Менталисте»: даже Патрик Джейн не смог догадаться сразу, а ведь злодея показали еще в 1 сезоне Кто в итоге был Красным Джоном в «Менталисте»: даже Патрик Джейн не смог догадаться сразу, а ведь злодея показали еще в 1 сезоне Читать дальше 28 ноября 2025
Сколько лет Кристоффу из «Холодного сердца 2»: он стал взрослым мужчиной на глазах у зрителей Сколько лет Кристоффу из «Холодного сердца 2»: он стал взрослым мужчиной на глазах у зрителей Читать дальше 28 ноября 2025
Заклятая подруга: Эмили вытеснила Камилль не только из жизни Габриэля, но и из сериала — что случится с героиней в 5 сезоне хита Netflix Заклятая подруга: Эмили вытеснила Камилль не только из жизни Габриэля, но и из сериала — что случится с героиней в 5 сезоне хита Netflix Читать дальше 28 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше