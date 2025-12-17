У российского хита «Невский» на IMDb рейтинг всего 6,3 из 10: объясняем, почему этот показатель — полная чушь

Ориентироваться на цифры в этом случае не стоит.

Российский сериал «Невский» — редкий случай, когда сухая цифра на IMDb живёт своей жизнью, почти не пересекаясь с реальностью. Формально — 6,3 из 10. Звучит так, будто проект где-то «на троечку с плюсом». Но если заглянуть глубже, становится ясно: перед нами не провал, а типичный пример того, как западная платформа плохо считывает локальный телевизионный феномен.

Один отзыв — и тот восторженный

Самое смешное и показательное — на IMDb у «Невского» всего один отзыв. Один. И он не ругательный, не снисходительный, не нейтральный, а откровенно восторженный. Автор называет сериал отличным продолжением «Улиц разбитых фонарей», хвалит интригу, антагониста и саму атмосферу. Причём делает это с иронией и пониманием жанра, а не из серии «ну, посмотреть можно».

Фактически мы имеем парадокс: низкий средний рейтинг без массовой критики и единственный живой голос, который говорит — это круто.

Почему IMDb тут не работает

IMDb — площадка с сильным перекосом в сторону англоязычного контента. Российские сериалы туда либо не доходят, либо доходят фрагментарно. «Невский» — проект длинный, плотный, завязанный на контекст Петербурга, НТВшной традиции и эволюции отечественного криминального сериала. Без этого бэкграунда он считывается плохо.

Для западного зрителя это просто ещё один процедурал. Для российского — сериал, который вырос из «Фонарей», но ушёл гораздо дальше: в жёсткий, циничный, местами почти нуарный разговор о власти, системе и карьеристах без тормозов.

Не менты — а люди внутри системы

Главная сила «Невского» как раз в том, что он перестаёт быть сериалом «про ментов». Это история про среду, где хорошие намерения постепенно размываются, а выживают не самые честные, а самые приспособленные. Те самые «беспринципные крысы», о которых пишет автор отзыва, — одно из самых точных определений новых персонажей сериала.

И именно это делает «Невский» ближе не к классическим процедуралам, а к большим криминальным драмам, где конфликт — не между добром и злом, а между разными версиями выживания.

Итог простой

Рейтинг 6,3 на IMDb в случае «Невского» — не приговор и не показатель качества. Это всего лишь следствие того, что сериал существует вне привычной для платформы системы координат. Его оценивают не там и не те.

А единственный отзыв, при всей его ироничной подаче, говорит главное: если вы любите криминальные сериалы с интригой, противостоянием и живыми персонажами — «Невский» знает, чем вас зацепить. И делает это куда увереннее, чем позволяет думать сухая цифра в профиле.

