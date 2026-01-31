«У Риты с Дашей должна быть битва за внимание Компота»: звезда «Камбэка» проговорился о 2 сезоне и возможном развитии событий

Пока это всего лишь догадки, но нет дыма без огня.

О втором сезоне «Камбэка» официально пока никто не объявлял, но повод для разговоров появился. Его дал сам Хетаг Хинчагов — актер, сыгравший Птаху, который в одном из интервью слишком уверенно заговорил о продолжении. Не как о мечте или гипотезе, а как о чем-то уже обсуждаемом внутри команды.

Речь зашла о будущем героя и о том, каким может быть новый сезон. И здесь Хинчагов уже не стал отмалчиваться. Он прямо дал понять, что разговоры о втором сезоне идут, сценарий ждут, а идеи внутри компании обсуждаются постоянно. Причем довольно конкретные.

«Очень надеюсь, что не придется снова толстеть, и я уже сказал об этом сценаристам. Опыт, конечно, крутой, однако оставим эту ношу Кристиану Бэйлу. Похудение Птахи нужно объяснить сюжетно, но у меня есть решение».

А дальше — уже почти готовый концепт:

«Пусть сядет вместо отца, и сезон начнется с того, как он откидывается. Это даст пространство для маневра. Можно будет изменить персонажа, потому что для меня важно, чтобы герои не стояли на месте».

По словам актера, ожидание сценария не мешает процессу — идеи гоняют постоянно:

«Пока ждем сценарий от коллег, постоянно разгоняем всякие теории с Гришей, Лариком и Васей. Нам кажется, что у Риты с Дашей должна быть битва за внимание Компота. И однозначно в компании нужна новая девчонка, за которую пацанам придется бороться».

Формально — никаких анонсов. Фактически — слишком много деталей для случайной фантазии. И именно поэтому разговоры о втором сезоне «Камбэка» теперь выглядят уже не как ожидание, а как вопрос времени.