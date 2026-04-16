Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи У реального Ворошиловского стрелка не было никакого хэппи-энда: пошел во все тяжкие

У реального Ворошиловского стрелка не было никакого хэппи-энда: пошел во все тяжкие

16 апреля 2026 14:15
Кадр из фильма «Ворошиловский стрелок» (1999)

Его история — уже готовая трагедия.

Картина «Ворошиловский стрелок» уже несколько десятилетий пользуется статусом культовой. Лента удостоилась престижных наград на ряде киносмотров.

История главного героя была передана в блестящем исполнении Михаила Ульянова: боль, ярость и острое чувство справедливости, толкнувшие пожилого человека на отчаянный шаг, находили искренний отклик в сердцах миллионов.

Однако далеко не всем известно, что сюжет фильма отчасти базируется на подлинных событиях. Вот только реальный прототип заметно расходился со своим кинообразом.

Речь идёт о человеке по имени Дмитрий Данилов. Обычный советский парень, он честно отдавал воинский долг в Афганистане.

На родине его ждала любимая девушка Ольга. Но в какой-то момент письма от невесты перестали приходить солдату.

Лишь после демобилизации Данилов узнал ужасную правду: на Ольгу напали посреди улицы. У девушки сперва отняли ценности, а потом жестоко изнасиловали. Не сумев справиться с пережитым кошмаром, Ольга вскоре покончила с собой.

Вернувшись в Москву, Данилов буквально пылал жаждой возмездия. Он собственноручно смастерил тяжёлую булаву с шипами и каждую ночь выходил на патрулирование улиц — выслеживать и карать преступников. К тому моменту, когда милиции наконец удалось его задержать, парень успел жестоко проучить несколько десятков бандитов.

Суд отправил мстителя в колонию строгого режима. Что с ним стало после освобождения через 15 лет — точно неизвестно. По одной из версий, он ушёл в религию. По другой — поселился в глухой деревне, добровольно выбрав жизнь отшельника и затворника.

Фото: Кадр из фильма «Ворошиловский стрелок» (1999)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше