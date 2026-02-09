Меню
У Prime Video есть, чем ответить на хит Netflix «Бриджертоны»: даже жаль, что у этого сериала только один сезон

9 февраля 2026 10:23
Кадр из сериала «Моя леди Джейн»

Включайте, если хотите снова погрузиться в эту атмосферу.

Иногда стриминги совершают решения, которые спустя время выглядят как ошибка. Именно так сегодня воспринимается судьба сериала «Моя леди Джейн» — яркого, остроумного и по-настоящему романтического проекта, который вполне мог стать ответом «Бриджертонам», но был закрыт уже после первого сезона.

Романтика, которая работала

«Моя леди Джейн» взяла за основу реальную историческую фигуру, но сразу дала понять: перед нами не учебник истории. Это дерзкое историческое фэнтези с браком по расчёту, врагами, которые становятся союзниками, и любовью, растущей из уважения, а не из клише. Джейн здесь — не жертва обстоятельств, а умная, упрямая и живая героиня, которая не готова вписываться в удобную для общества роль.

Отношения Джейн и Гилфорда развивались постепенно, с конфликтами, иронией и настоящей химией. Именно это и цепляло зрителей, привыкших к романтическому напряжению «Бриджертонов».

Почему сериал так быстро закрыли

Несмотря на хорошие отзывы и активное обсуждение в соцсетях, Prime Video не дал сериалу времени на «долгую дистанцию». Проект не успел ворваться в еженедельные рейтинги — и этого оказалось достаточно, чтобы поставить крест на продолжении. Решение вызвало волну разочарования и петиции фанатов, но на судьбу сериала это уже не повлияло.

Стоит ли смотреть, несмотря на отмену

Определённо да. Первый сезон рассказывает почти завершённую историю: романтическая линия приходит к эмоционально логичной точке, не оставляя зрителя с болезненным клиффхэнгером. «Моя леди Джейн» — редкий пример лёгкого, стильного и умного костюмного сериала, который не боится современного юмора и смелых идей.

Иногда одного сезона достаточно, чтобы доказать потенциал. Жаль только, что Prime Video решил этого не ждать.

Фото: Кадр из сериала «Моя леди Джейн»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
