У Prime Video есть 5 сериалов, которые легко заменят «Игру престолов»: один из списка — в любимчиках у Джорджа Мартина

7 декабря 2025 16:40
Кадр из сериала «Моя леди Джейн»

Подборка для тех, кто скучает по миру Вестероса.

Фэнтези-вселенная Джорджа Мартина не собирается исчезать: «Дом дракона» набирает обороты, на подходе «Рыцарь Семи Королевств». Но иногда хочется выйти за пределы королевских чертогов. У Prime Video есть чем заменить этот голод по интригам, магии и конфликтам, где ставки всегда выше человеческой жизни.

«Моя леди Джейн» (2024)

Неожиданный выбор, но удивительно точный. Альтернативная Англия XVI века, дворцовые интриги, изменённые судьбы — и да, романтика, которой так не хватало в поздних сезонах «Игры престолов». Лёгкая и остроумная, «Моя леди Джейн» играет с историей так же смело, как Мартин — с фольклором. И у сериала есть главный поклонник — сам Джордж Мартин.

«Кольца власти» (2022–…)

Если в «Игре престолов» вас цепляла эпичность — огромные армии, древняя мифология, чувство надвигающейся тьмы, — то Вторую эпоху Средиземья вы полюбите мгновенно. «Кольца власти» добирают визуальным размахом: Нуменор сияет как город из легенды, Саурон возвращается молча и красиво. Магии здесь меньше, чем крови, но драматургия столь же напряжённая.

«Пацаны» (2019–…)

Кадр из сериала «Пацаны»

Мир Вестероса заменён Нью-Йорком, меч — суперсилой, а жажда власти остаётся прежней. «Пацаны» — это тот же мрачный разговор о людях, которые слишком легко превращаются в чудовищ. Если вам нравились политические игры Ланнистеров и моральные падения героев, Хоумлендер покажется пугающе знакомой фигурой.

«Колесо времени» (2021–2025)

Фэнтези, где правят женщины и магия идёт через их руки — уже повод присмотреться. Морейн Дамодред в исполнении Розамунд Пайк даёт фору большинству магов Вестероса: её цель ясна, долг тяжёл, а мир строится на строгих правилах силы. Сериал не боится сложной мифологии и моральных дилемм — то, за что мы когда-то полюбили «Игру престолов».

«Пространство» (2015–2022)

Политическая драма, замаскированная под космическую одиссею. Земля, Марс и Пояс — как три великие дома, каждый со своими амбициями и грехами. Протомолекула действует как космический аналог Белых ходоков, только куда страшнее по последствиям. «Пространство» называют «Игрой престолов в космосе» не ради красивого сравнения — сериал действительно держит планку до финальной серии.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Моя леди Джейн»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
