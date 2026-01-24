Меню
Киноафиша Статьи У «Полицейского с Рублевки» будет продолжение? Петров уже готов вернуться, но до этого ему ясно сказали — «Незаменимых нет»

У «Полицейского с Рублевки» будет продолжение? Петров уже готов вернуться, но до этого ему ясно сказали — «Незаменимых нет»

24 января 2026 11:50
Кадр из сериала «Полицейский с Рублевки»

Актер раскрыл конфликт с создателями сериала.

Сериал «Полицейский с Рублёвки» стал по-настоящему народным любимцем. Аудитория оценила его колоритных героев, остроумные и порой рискованные шутки. Зрители с нетерпением ждали новых неожиданных поворотов в сюжете.

Но в самый разгар успеха проект неожиданно закрыли. Оказалось, что за кулисами произошёл серьёзный творческий конфликт. Как выяснилось, этому предшествовал конфликт за кадром.

Но несмотря на это, исполнитель главной роли Александр Петров не против вернуться к образу Гриши Измайлова.

Александр Петров о закрытии «Полицейского с Рублевки»

Александр Петров в свежем интервью «Ведомостям» объяснил, почему сериал внезапно завершился. По его словам, это «довольно простая бытовая история».

Актёр предпочёл не раскрывать всех деталей. Но суть в том, что возник конфликт интересов. И дело было вовсе не в финансовых вопросах.

«2018 год, продюсеры на пике, и у нас с ними возникает конфликт — моральный в первую очередь. Мне говорят: "Незаменимых нет"», — вспомнил Петров.

После этого актер ушел, а продюсеры попытались продолжить съёмки уже без его участия. Однако эта затея, по словам Петрова закономерно не увенчалась успехом.

«Не потому что я такой прекрасный, а потому что в сериале все держалось на взаимодействии в кадре Сережи (Бурунова — прим.ред.) и меня», — добавил он.

Кадр из сериала «Полицейский с Рублевки»

Александр Петров о Грише Измайлове

При этом, актер поразился, почему с тех пор ни разу не было серьезного разговора на тему продолжения «Полицейского с Рублевки». И он бы согласился вернуться.

«Правда, вероятно, уже в некой другой конфигурации. Лично у меня не было претензий к сценаристу и режиссёру Илье Куликову. Но, видимо, у того накопились свои обиды, раз он позволил себе резкие публичные высказывания», — отметил Петров.

Актер сейчас называет эту ситуацию некрасивой. Особенно на фоне того большого совместного пути, который команда прошла.

Петров подчёркивает, что до сих пор уважает авторский коллектив сериала и ценит их талант. Однако он уверен, что не весь негатив стоит выносить на публику.

Фото: Кадры из сериала «Полицейский с Рублевки»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
