У «Первого отдела» появился серьёзный конкурент: 1 марта выходит 2 сезон «Черного солнца» — вот там будет настоящая жаришка

28 февраля 2026 14:15
Кадр из сериала «Черное солнце»

Весь сезон покажут за один месяц.

Миллионы зрителей ждали продолжения «Черного солнца», и теперь подробности второго сезона официально раскрыты. Проект возвращается уже 1 марта 2026 года, и старт будет максимально плотным.

Платформа «Кион» выпустит сразу четыре серии по 50 минут каждая. Это значит, что интрига не растянется — зрителей сразу погрузят в события.

График выхода серий

  • 1–4 серии — 1 марта 2026 года
  • 5–6 серии — 6 марта 2026 года
  • 7–8 серии — 13 марта 2026 года
  • 9–10 серии — 20 марта 2026 года
  • 11–12 серии — 27 марта 2026 года

Финал покажут уже к концу марта — сезон полностью выйдет менее чем за месяц. После цифровой премьеры сериал покажут в эфире НТВ, точную дату телеканал пока не называет.

Перевёртыш Чагина

Главная интрига продолжения — трансформация героя Максима Стоянова. Его Чагин оказывается по ту сторону закона. Сам актёр отмечает:

«Я испытываю профессиональную жадность к историям, в которых чувствуется глубина и трепетное отношение к деталям. "Черное солнце" как раз из таких — настоящий актерский подарок. При подготовке к роли я обратился за помощью к товарищу, проработавшему много лет в органах. Надеюсь, что это помогло мне придать органичный объем персонажу и избежать банальной карикатурности».

В кадре снова Юрий Чурсин — его угрюмый следователь остаётся центром напряжения. Появится и Виктория Корлякова. Во втором сезоне конфликт выходит на новый уровень, и ставки становятся выше.

Фото: Кадр из сериала «Черное солнце»
Екатерина Адамова
