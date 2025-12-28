Меню
У «Олдскула» — 22%, у «Нам покер» — 16: зрители выбрали главную комедию 2025 года (в главный ролях звезда «Невского»)

28 декабря 2025 18:37
Кадр из сериала «Олдскул», «Нам покер»

Интрига держалась до последнего и отрыв от 2 места не такой уж и большой.

Пока «Аутсорс» собирает титулы главного сериала года почти на всех платформах и в рейтингах критиков, зрители решили подвести свой отдельный итог — и выбрать лучшую российскую комедию 2025 года.

Без жюри, без редакционных фильтров, только голосами тех, кто действительно смотрел. И, в отличие от драматических рейтингов, здесь интрига держалась почти до самого финала.

Как шел этот комедийный забег

На старте голосования в Telegram-канале «Культовые российские сериалы» лидировали сразу несколько проектов. «Олдскул» и «Нам покер» долго шли рядом, «Между нами химия» держал устойчивую поддержку, а «Москва слезам не верит» и «Дорогой родственник» стабильно забирали свои проценты.

Но ближе к закрытию опроса один из сериалов начал набирать голоса особенно быстро, будто включил второе дыхание.

Кого зрители признали главным

Когда счетчик остановился, расклад стал очевиден. Первое место занял сериал «Подслушано в Рыбинске», набрав 32% голосов. На втором оказался «Олдскул» с 22%, третьим — «Нам покер» с 16%.

Остальные проекты остались позади, но именно эти три и задали тон всему комедийному году.

Что это говорит о 2025-м

Выбор «Подслушано в Рыбинске» — это сигнал не про громкость, а про попадание в нерв. Пока одни сериалы строили миры и форматы, этот говорил с зрителем простым языком про маленький город, знакомые лица и ту самую иронию, в которой легко узнать себя.

2025-й показал, что в год больших драм и громких хитов зрители все равно ищут место, где можно просто посмеяться и почувствовать себя дома.

Писали о том, что «Подслушано в Рыбинске» порадовал не только игрой звезды «Слова пацана». Неожиданная история из провинциального городка удивляет характерами героев и режиссерскими ходами.

Фото: Кадр из сериала «Олдскул», «Нам покер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
