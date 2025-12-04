Хороша не только в «Ищейке»: Анна Банщикова стала главным украшением «Метода» — затмевает Кологривого одним появлением в кадре

Третий сезон «Метода» продолжает собирать неоднозначные отзывы. Но даже самые взыскательные зрители пришли к выводу, что определенный плюс у проекта все же имеется. Для многих он заново открыл актрису Анну Банщикову, которую считали заложницей одного образа в «Ищейке».

Анна Банщикова в сериале «Метод»

В новом сезоне сериала «Метод» Анна Банщикова появилась в роли Ангела — медика с тёмным секретом, которая покорила зрителей своей сложностью и харизмой.

«В совместных сценах с Никитой Кологривым Анна показала, насколько она превосходит его по актерским навыкам. А некоторые из этих сцен оказались еще и очень горячими. Так, Анна дала понять зрителям, что в свои 50 лет она все еще находится в отличной форме», —- отметил автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Анна Банщикова в сериале «Ищейка»

До «Метода» большинство зрителей знало Анну Банщикову прежде всего по образу следователя Александры Кушнир из детектива «Ищейка», который выходит с 2015 года. Этот проект — адаптация американского сериала с Кирой Седжвик, и российская версия во многом полюбилась именно благодаря харизме и обаянию Банщиковой, которая сумела сделать героиню своей.

Однако со временем даже у преданных поклонников стали возникать претензии: многим показалось, что образ Кушнир постепенно стал слишком шаблонным, местами наигранным и просто приелся за долгие сезоны. Но теперь актриса наглядно показала, что способна на куда более сложные и многогранные характеры.

