У Netflix новый фаворит: этот исторический сериал рекомендуют 91% критиков и 86% зрителей — и он гораздо увлекательнее «Охоты за убийцей»

Мини-сериал, который рассказывает о забытой странице американской истории и делает это легко, ярко и неожиданно современно.

На Netflix вышел мини-сериал «Сражённый молнией» (2025) режиссёра Мэтта Росса — всего четыре эпизода по 50 минут, но этого хватает, чтобы погрузить зрителя в атмосферу конца XIX века.

Рейтинги впечатляют: 91% критиков и 86% зрителей на Rotten Tomatoes советуют картину к просмотру, 7.7 на IMDb.

В главных ролях — Майкл Шэннон, Мэттью Макфэдиен и Ник Офферман.

Президент, который не хотел власти

Сериал рассказывает о Джеймсе Гарфилде, сыгранном Майклом Шэнноном. Он не стремился к президентству: его больше интересовали семья и спокойная жизнь вдали от столицы.

Но ровно этот герой — честный, даже немного неловкий — оказывается втянут в политическую борьбу и интриги.

Как появляется человек, который переписывает историю

Главная роль Мэттью Макфэдиена — Шарль Гито, фанатичный и полусломленный персонаж, уверенный, что станет великим.

Макфэдиен играет его так, будто выводит на экран искажённую версию Тома Вамсгенса из «Наследников». Герой то восхищает, то пугает — и в этом сила сериала: он показывает историю не только документально, но и психологически.

Знакомые имена за кадром

В числе продюсеров — Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайс, которые создают мостик к «Игре престолов». А музыку написал Рамин Джавади, чьи композиции легко считываются и формируют атмосферу исторического триллера, а не сухой реконструкции событий.

Почему смотреть легче, чем «Охоту за убийцей»

Сериал перекликается с «Охотой за убийцей» — оба рассказывают о реальных фигурах, ставших жертвами политической ненависти. Но «Сражённый молнией» короче, динамичнее и использует больше юмора.

Здесь трагедия сочетается с абсурдом, а тяжёлая биография — с лёгкими сценами вроде приключений персонажа Ника Оффермана в баре.

Итог: мини-сериал, который затягивает быстрее, чем ожидаешь

«Сражённый молнией» — проект, который балансирует между историей, драмой и почти комедийными интонациями. Это эстетичная, цельная и необычно живущая в ритме 2025 года история, которую можно посмотреть за один вечер.

Также прочитайте: «Хамнет» — это 3 номинации на «Золотой глобус» и 100% одобрение критиков: но зрители не считают его идеальным