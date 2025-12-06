У Netflix есть свой «Великолепный век»: Сулейман, Сюмбюль-ага и Ланнистер — рейтинг 8 на IMDb и 7,6 на КП

Если вам казалось, что после «Великолепного века» в жанре османских драм уже сказано всё, то Netflix приготовил сюрприз. У стриминга есть собственная версия великой истории, и актёрский состав там такой, что поневоле задерживаешь дыхание: Сулейман, Сюмбюль-ага и сам Тайвин Ланнистер встречаются в одном проекте. И это не фанатская фантазия, а реальный сериал «Восход Османской империи».

Кто стоит в центре истории

«Восход Османской империи» показывает путь султана Мехмеда II к главному свершению его жизни — захвату Константинополя. Netflix строит историю на контрастах: личные амбиции Мехмеда, политические игры двора и масштабные военные операции складываются в плотное, зрелищное повествование.

Султана играет Джем Йигит Узюмоглу — и его Мехмед получился совсем не музейной фигурой, а живым и порывистым, с опасной силой внутри.

Звёзды, которых вы точно узнаете

Авторы не скрывают, что ставка сделана на актёров. Чарльз Дэнс, тот самый холодный и расчётливый Тайвин Ланнистер, здесь выступает в роли рассказчика в английской версии.

В кадре появляется и Селим Байрактар — легендарный Сюмбюль-ага из «Великолепного века». Интересно наблюдать, как знакомые лица из разных вселенных собираются в одной точке, создавая эффект переплетения миров.

Дополнительная приятность: в турецкой версии закадровый текст читает Халит Эргенч. Да-да, тот самый, кто играл султана Сулеймана. Для поклонников исторических драм — прямо подарок.

Почему сериал так стрельнул

У проекта внушительные рейтинги: 7.6 на «Кинопоиске» и 8 на IMDb — выше, чем у «Великолепного века». Netflix выбрал более динамичную подачу: меньше романтических линий, больше военной стратегии, политической грязи и человеческого характера под давлением власти.

Если вам нравятся большие исторические истории, где титулы не менее остры, чем клинки, «Восход Османской империи» — тот случай, когда стоит нажать «смотреть».

