«У него лапки»: а был ли Гога (он же Гоша) из «Москвы слезам не верит» просто ранимым — или все-таки алкоголиком?

Каждый раз, как заходит разговор о фильме «Москва слезам не верит», начинается одно и то же: спор. Одни уверены — Гоша типичный алкоголик, ушёл в запой, едва узнал, что Катерина — директор комбината.

Другие парируют: ну выпил мужик с горя, бывает. Но был ли Гога, он же Гоша, действительно пьющим — или зрители просто приняли его гордость за зависимость?

Мужчина с хрупким эго

Снаружи — «настоящий мужик»: работает в НИИ, золотые руки, уверенность, усмешка, голосом можно гвозди забивать. Но внутри — человек с надломленным самолюбием, которому страшно оказаться рядом с женщиной, сильнее его.

Катерина стала для него не просто возлюбленной, а вызовом. И он этот вызов не выдержал.

Почему он потянулся к бутылке

Его запой — не про любовь к спиртному, а про страх. Страх перед реальностью, где мужское достоинство измеряется не властью, а умением принять равного, пишет автор Дзен-канала «Кинодом».

Гоша привык быть главным. Когда женщина рядом оказалась директором, система дала сбой. Алкоголь стал не весельем, а попыткой спрятаться от унижения.

«Психологически незрелый человек, инфантильный человек уйдёт в зависимость — у него лапки, он не хочет ничего решать, он хочет, чтобы за него всё решили другие. Зависимость у таких людей — пластырь, который они лепят на своё раненое эго. И именно такую линию поведения мы наблюдаем у Гоши. Его самолюбию был нанесён удар, его эго пострадало. Женщина, на которую он уже строил планы, нанесла ему удар в самое мурчало — оказалась выше социальным статусом. А тема социального статуса для Гоги весьма болезненна», — пишет блогер.

Алкоголик или просто слабак?

Он сам признаётся: «люблю это дело, особенно под хорошую закуску». А восемь дней пьянки без последствий — уже тревожный звонок. Но всё-таки Гоша — не пьяница, а человек, не справившийся с собой. Он не спился — он растерял уверенность, и спасения искал не в любви, а в бутылке.

Так что, может, он не алкоголик. Просто слабый мужчина в сильной эпохе, где даже «настоящим» приходилось пить, чтобы не сойти с ума.

