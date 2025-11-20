Меню
Киноафиша Статьи «У него 0% "свежести" на Rotten Tomatoes»: Эль Фаннинг раскритиковала фильм Кончаловского — считает его худшим

20 ноября 2025 13:17
Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»

Эль Фаннинг сейчас очень жалеет, что вообще согласилась на эту авантюру.

Эль Фаннинг сегодня на пике формы — в новом фильме «Хищник: Планета смерти» она выглядит так, будто всегда принадлежала большим фантастическим мирам. Но в её карьере есть одна строчка, о которой актриса предпочла бы забыть.

И недавно, в подкасте Off Menu, она впервые сказала это вслух — честно, жёстко и без попыток оправдываться.

Фаннинг призналась, что один фильм до сих пор тянется за ней шлейфом неловкости, хотя ей тогда было всего несколько лет. И когда ведущие спросили, какой же проект она считает самым худшим в своей фильмографии, актриса даже не вздохнула:

«У него 0% "свежести" на Rotten Tomatoes. Это худший фильм, в котором я снималась. Не смотрите его. Я была ребёнком и не имела к этому отношения! Я не знаю, о чём они думали, когда снимали это».

Речь идёт о «Щелкунчике и Крысиным короле» Андрея Кончаловского — масштабной рождественской фэнтези-картине, которая когда-то задумывалась как волшебное кино для всей семьи. Но вместо этого стала по-настоящему громким провалом.

Фильм не спасли ни яркие декорации, ни международный каст: Юлия Высоцкая, Франсис де ла Тур, Натан Лейн — всё выглядело амбициозно, но итог оказался катастрофическим. Картина улетела в историю с нулевым рейтингом и статусом одного из самых спорных проектов десятилетия.

Сегодня Эль Фаннинг смотрит на тот опыт с лёгкой усмешкой. И, кажется, именно такие ошибки делают её нынешние роли — ярче, смелее и по-настоящему взрослыми.

Писали также: Актриса из России, мерзкая Фаннинг, фантастическая Кидман: кто есть кто в «Идеальной паре» от Netflix

Фото: Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
