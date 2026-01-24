У нас есть герцог Гастингс дома: российскую мелодраму «История его служанки» уже сравнивают с «Бриджертонами»

Сериал «Бриджертоны» стал настоящим феноменом. Его премьера на Netflix в 2020 году мгновенно покорила миллионы зрителей, сделав шоу одним из самых обсуждаемых и популярных в истории стриминга. Сочетание роскошных костюмов, остроумных диалогов, захватывающих любовных интриг и современного саундтрека на фоне регентской Англии создало уникальную формулу успеха.

Проект не только бьёт рекорды по количеству просмотров, но и формирует культурные тренды —что ощущается по всплеску интереса к историческим романам. Этот тренд добрался и до России. По крайней мере будущую мелодраму «История его служанки» уже называют «Бриджертонами» по-русски.

Сюжет сериала «История его служанки»

В высшее общество возвращается с войны молодой и богатый холостяк, граф Николай Шереметьев. Его появление вызывает ажиотаж: светские львицы и матери невест запускают сложный механизм интриг, мечтая заполучить такого жениха.

Однако для самого графа брак — условие жёсткого ультиматума. Согласно завещанию покойной матери, он обязан обзавестись женой в ближайший год, иначе лишится всего колоссального наследства.

Параллельно разворачивается драма другой семьи. Дворянский род Авериных балансирует на краю пропасти из-за чудовищного карточного долга, проигранного главой семьи. Чтобы спасти честь и состояние, их старшая дочь Анна решается на отчаянный шаг. Она лично является к графу Шереметьеву с унизительной просьбой.

Вместо денежной помощи он предлагает договор: списание долга в обмен на год личной службы Анны в его доме. Так аристократка превращается в служанку, оказываясь в усадьбе, где вскоре начнут появляться самые блестящие невесты империи.

Детали сериала «История его служанки»

Зрителей ожидает не просто сериал, а полноценное погружение в эпоху. Создатели задумали масштабную историческую сагу, где за роскошными балами и безупречными манерами скрываются острые светские интриги и настоящие страсти. Вдохновляясь успехом таких эталонов жанра, как «Бриджертоны» и «Аббатство Даунтон», они стремятся создать самобытную вселенную с уникальным русским колоритом и характерами.

Обеспечить глубину сюжета и достоверность диалогов доверили проверенной творческой команде. За основу сценария и общую концепцию отвечают авторы, уже доказавшие своё умение работать с сложными человеческими отношениями и социальными контрастами в популярном сериале «Бедные смеются, богатые плачут».

Съёмки будут проходить с применением передовых технологий. Сложные сцены в интерьерах и на улице создадут с помощью кастомных LED-экранов, которые позволят объединить реальные декорации с цифровыми фонами, погружая актёров в атмосферу XIX века прямо на площадке.

Производство стартует уже в марте. Создатели обещают, что в актёрском составе будут как признанные звёзды, так и новые лица.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.