Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи У «Мосгаза» и «Места встречи изменить нельзя» оказался общий прототип главного героя: один человек на 2 культовых сериала

У «Мосгаза» и «Места встречи изменить нельзя» оказался общий прототип главного героя: один человек на 2 культовых сериала

14 февраля 2026 17:09
Кадры из сериалов «Мосгаз», «Место встречи изменить нельзя»

Одна биография на два сюжета.

В советских детективах часто кажется, что следователи — собирательные образы. Чуть благородства, чуть жесткости, немного сценарной фантазии. А потом выясняется странная вещь: у двух культовых героев один и тот же реальный источник.

Майор Черкасов из сериала «Мосгаз» и Володя Шарапов из «Места встречи изменить нельзя» выросли из биографии одного человека — оперативника МУРа Владимира Чванова.

Один следователь на два образа

Чванов работал в МУРе в 1950-х и считался сильным практиком. Именно он участвовал в раскрытии дела «Мосгаза», когда преступника вычислили через цепочку сбыта краденого телевизора и вышли на квартиру, где тот скрывался. Для того времени это была почти образцовая оперативная работа: наблюдение, логика, терпение.

Братья Вайнеры знали Чванова лично и использовали черты его характера и эпизоды службы в романе «Эра милосердия». Так появился Шарапов — честный, внимательный к людям, верящий в закон.

Почему Черкасов другой

Создатели «Мосгаза» взяли ту же основу, но усилили жёсткость. Черкасов действует резче, давит авторитетом, иногда напоминает Жеглова по манере вести дело. Это уже взгляд современного зрителя на следователя прошлого.

Реальный Чванов, конечно, не был ни героем сериала, ни персонажем романа. Он просто делал работу. И, возможно, именно поэтому его биография оказалась удобной для кино.

Фото: Кадры из сериалов «Мосгаз», «Место встречи изменить нельзя»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Многие смотрят «Метод» как вымысел, а у 6 маньяков из сериала есть реальные прототипы: мурашки по коже от одной только мысли Многие смотрят «Метод» как вымысел, а у 6 маньяков из сериала есть реальные прототипы: мурашки по коже от одной только мысли Читать дальше 14 февраля 2026
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: этот момент в «Место встречи изменить нельзя» многие не замечали годами По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: этот момент в «Место встречи изменить нельзя» многие не замечали годами Читать дальше 14 февраля 2026
Силовики кривятся от ляпов, когда на НТВ идет «Первый отдел»: «Это бред!» Силовики кривятся от ляпов, когда на НТВ идет «Первый отдел»: «Это бред!» Читать дальше 12 февраля 2026
«Не пьянки ради, а дабы не отвыкнуть вовсе»: зрители выбрали самые сильные сцены «Первого отдела» перед новым сезоном «Не пьянки ради, а дабы не отвыкнуть вовсе»: зрители выбрали самые сильные сцены «Первого отдела» перед новым сезоном Читать дальше 14 февраля 2026
Обожаю этого красавчика: пока жду 5 сезон «Первого отдела», гляну еще один сериал НТВ с Колесниковым в главной роли Обожаю этого красавчика: пока жду 5 сезон «Первого отдела», гляну еще один сериал НТВ с Колесниковым в главной роли Читать дальше 14 февраля 2026
Думали, что «Назад в будущее» — это уморительная трилогия о приключениях? Посмотрите ее в нужном порядке и расстроитесь Думали, что «Назад в будущее» — это уморительная трилогия о приключениях? Посмотрите ее в нужном порядке и расстроитесь Читать дальше 14 февраля 2026
В 1985 году зрителям так и не показали эти две серии культового «Противостояния»: Басилашвили был безутешен, но цензоры не могли такое пропустить В 1985 году зрителям так и не показали эти две серии культового «Противостояния»: Басилашвили был безутешен, но цензоры не могли такое пропустить Читать дальше 14 февраля 2026
«Невский» или «Первый отдел», Брагин или Семенов: какой петербургский детектив сильнее? Победитель все-таки имеется «Невский» или «Первый отдел», Брагин или Семенов: какой петербургский детектив сильнее? Победитель все-таки имеется Читать дальше 14 февраля 2026
Стало известно, какой сезон «Разделения» будет финальным: Apple TV не собирается тянуть кота за хвост Стало известно, какой сезон «Разделения» будет финальным: Apple TV не собирается тянуть кота за хвост Читать дальше 13 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше