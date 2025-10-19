Меню
Киноафиша Статьи «У меня дети: мальчик и… тоже мальчик»: угадываем горе-папаш из советского кино по уморительным цитатам (сложный тест ко Дню отца)

19 октября 2025 14:15
И не ждите, что будет просто. Напрягаем извилины.

Быть отцом в советском кино – задача не из лёгких. Тут тебе не просто «весь день – работа, уроки по вечерам»: нужно быть одновременно героем, философом, а иногда и немного клоуном.

Одни папы учат жизни с газетой в руке, другие выдумывают сказки, чтобы ребёнок поверил в чудо, а третьи молча гордятся – и только в финале выдают фразу, после которой зрители дружно шмыгают носом.

Советское кино знало, как сделать образ отца живым и человечным. Он мог быть рассеянным, вспыльчивым, добродушным или строгим, но в каждом — чувствовалась любовь, пусть и спрятанная за ворчанием.

Кто-то готов был ради сына спорить с целым оркестром, кто-то — сразиться с Бабой-ягой, а кто-то просто мечтал, чтобы «дети были умнее нас».

В честь Дня отца мы решили вспомнить этих экранных пап — таких разных, но одинаково родных. Узнаете ли вы их по фразам, которые давно стали цитатами? Проверьте, насколько хорошо помните киношных папаш из детства — от рассеянных интеллигентов до суровых, но добрых музыкантов.

Ранее мы писали: Кто пел Чунга-Чангу? Куда стрелял Волк? Наш тест о советских мультах ненадолго вернет вас в лето — если ответите на 5/5

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Алексей Плеткин
