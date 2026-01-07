У Матроскина и Шарика из нового «Простоквашино» были «прототипы»: «Лучше бы их оставили, чем эти цифровые страшилища»

В прокате стартовал фильм «Простоквашино», и реакция зрителей сразу разделилась. Одни с удовольствием погружаются в новую версию любимой истории, а другие не принимают экранный образ главных героев, считая Матроскина и Шарика излишне «мультяшными».

За кулисами же съёмочного процесса открылась интересная деталь. Чтобы актёрам было проще играть свои роли, на площадке с ними постоянно находились необычные партнёры. Это были молчаливые «двойники» знаменитых животных, сделанные из картона и плюша.

Прототипы животных в «Простоквашино»

Для съёмок фильма создали необычные «вспомогательные» объекты. Это были картонные и плюшевые макеты Матроскина, Шарика и коровы Мурки. Их использовали не просто как реквизит, а как важную техническую основу для всей работы.

Фактически, каждая сцена сначала рождалась в реальном, физическом мире с этими заменителями, и только потом превращалась в цифровую картинку.

Как объяснил в своём Telegram-канале режиссёр анимации Виктор Лакисов, без таких «дублёров» съёмки были бы невозможны.

«Эти чудаковатые фигуры выполняли роль статистов, на которых можно было настроить всё оборудование», — отметил он.

Таким образом, исполнители играли не с пустым пространством, а взаимодействовали с осязаемой формой. Это помогало сохранить естественные реакции и эмоции ещё до того, как в кадре появилась компьютерная графика. Позже цифровых персонажей оживили своими голосами Антон Табаков и Павел Деревянко.

Отзывы зрителей

Отзывы зрителей на новый фильм показывают, насколько неоднозначной оказалась премьера. Мнения разделились, и многие высказывают критические замечания.

«Искренне не понимаю, зачем было переносить мультфильм в игровое кино, если в итоге не получилось рассказать ничего нового», «Визуал и игра актёров — один сплошной кринж. Цифровые животные выглядят очень непривычно и странно», «Видела игрушечные прототипы животных. Лучше бы их оставили, чем эти цифровые страшилища», — пишут в Сети.

Впрочем, есть и довольные зрители.

«Ребенку 6 лет очень понравилось. Накануне была прочитана книга. Фильм по книге, есть моменты из книги, которых нет в старой версии мультфильма», «Не шедевр, но смотрибельно. Вполне сгодится, чтобы сводить детей в кино, оторвав их в новогодние каникулы от телефонов и компов», «Нормальный фильм, детям до 10 лет (для которых и снимали) заходит хорошо», — отмечают комментаторы.

