У любви нет границ: как выглядит 48-летняя возлюбленная звезды «Руки вверх» Владислава Прохорова — а ему 27 лет

16 марта 2026 16:40
Кадр из фильма «Руки вверх!»

Актер нашел любовь в лице своего агента.

Кажется, еще вчера Владислав Прохоров был тем самым юным кудрявым парнем из Перми, трогательно исполняющим мелодии на аккордеоне в фильме «Руки вверх!». Теперь же его личная жизнь стала предметом активных обсуждений. 27-летний Владислав выбрал в качестве спутницы женщину, старшую себя на 21 год.

Путь в актеры

В 18 лет он, вооружившись кнопочным телефоном и бумажной картой, отправился в Москву. Поступив в несколько театральных вузов, он выбрал Школу-студию МХАТ, вдохновившись историями Безрукова и Табакова.

Закончив учебу с красным дипломом, он признался, что в первые два года учёбы почти не спал, так как полностью отдавался учебе. После МХАТа его ждал театр «Современник», но разочарование в театральной иерархии, где главные роли достаются медийным персонажам, подтолкнуло его к кино.

Дебют актера состоялся в сериале «Исправление и наказание», где он сыграл главную роль. Затем актер сыграл молодого Сергея Жукова в «Руки вверх!». Для этой роли он специально набрал вес и тщательно изучил манеру артиста. Сам Жуков позже отметил, что узнал в молодом актере себя и почувствовал удивительное сходство в энергетике.

Про любовь

Его избранница Наталья родом из маленького поселка в Свердловской области. В кино она дебютировала в 11 лет. Получив актерское образование, Наталья провела почти восемь лет в театрах Урала.

В начале 2000-х, уже состоявшаяся личность, она переехала в Москву, где продолжила свою актерскую карьеру с ролями в сериалах. Однако истинное призвание нашла в другой сфере и стала успешным агентом, завоевавшим безупречную репутацию. Среди её клиентов немало известных отечественных звезд. У Натальи за плечами два брака и двое взрослых сыновей.

Их знакомство началось с профессионального момента. Наталья стала агентом Владислава, благодаря чему его карьера начала стремительно развиваться. Спустя полгода совместной работы между ними возникло больше, чем просто деловое партнерство. Их отношения развивались постепенно, без спешки. В апреле 2025 года пара впервые появилась вместе на закрытии Московского международного кинофестиваля, что было искренним желанием быть рядом, а не пиар-ходом.

Они не выставляют свою личную жизнь на показ. На светских мероприятиях их можно увидеть вместе, общающимися легко и непринужденно, на одном языке в прямом и переносном смысле.

Как вы думаете, сможет ли этот необычный союз стать крепким и основанным на искренних чувствах?

Фото: Кадр из фильма «Руки вверх!», кадр из сериала «Капкан для Золушки»
Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
