У лицехвата и ксеноморфа разные цели: чем питаются самые опасные хищники во франшизе «Чужой»

Сериал «Чужой: Земля» оживил интерес зрителей к франшизе. Фанаты вновь пытаются разложить информацию о ксеноморфах по полочкам. Например, понять, чем питаются эти опасные хищники.

Разбираемся в этом вопросе по этапам жизненного цикла — от яйца до взрослого хищника.

Овоморф: живое «яйцо», которое само кормит

Первый этап — овоморф, плотная оболочка, внутри которой вызревает лицехват. Интересно, что яйцо не просто хранит организм: оно может синтезировать питательные вещества из окружающей среды. Фактически — тёмная биологическая ферма, которая медленно входит в режим готовности, пока лицехват «дозаряжает батарею» перед прыжком.

Лицехват: убийца на энергии из яйца

Вне овоморфа лицехват долго не живёт. Он действует за счёт накопленного внутри яйца ресурса, а после прикрепления к человеку только снабжает его кислородом, пока имплантирует эмбрион. Никакого питания — один короткий, но крайне эффективный рывок. Имплантация завершена — и организм буквально умирает, свернувшись в сухую оболочку.

Эмбрион: паразит, который требует мгновенную энергию

После имплантации эмбрион быстро прикрепляется к венам и начинает пожирать всё, что доступно: содержимое желудка, кишечника, ткани носителя. Именно поэтому заражённые ощущают зверский голод перед «выходом» грудолома. Есть теория, что эмбрион выделяет обезболивающие вещества, чтобы «работать» бесшумно — идеальный хищник не должен тревожить добычу раньше времени.

Грудолом: хрупкий, голодный и крайне опасный

После выхода грудолом сразу начинает охоту. Его видели за пожиранием собственного носителя — быстро и тщательно, пока рядом никого нет. Для детёныша это критически: он мал, слаб и растёт с невероятной скоростью, поэтому каждая единица белка идёт в дело. Девиз стадии прост: скрыться и съесть всё, до чего можно дотянуться.

Взрослая особь: охотник, который пожирает почти всё

Крупные дроны и рабочие особи редко показаны за трапезой, но данные LV-426 подтверждают: взрослые ксеноморфы действительно едят людей и животных, оставляя после себя буквально ничто. Встречались и случаи, когда их кормили местной фауной — и они спокойно её поедали.

Есть мнение, что ксеноморфы также поглощают влагу и неорганические вещества для поддержания метаболизма, что делает их ещё более универсальными для выживания.

Вывод простой и пугающий

Ксеноморфы — не просто убийцы. Это многоступенчатая биологическая машина, которая питается на каждом этапе развития — по-своему и ровно столько, сколько нужно, чтобы стать совершенным хищником. Именно поэтому в любой точке космоса, на любой планете и в любом сюжете у них один финал: они выживут.

