У Коржика, Карамельки и Компота куда больше общего с «Гарри Поттером», чем кажется: взгляните на эту троицу и все поймете

19 декабря 2025 20:33
Кадр из сериала «Три кота»

Зрителям и в голову не приходило такое сравнение.

На первый взгляд «Три кота» — простой, уютный мультсериал для дошкольников. Но если присмотреться, у него есть то, чего часто не хватает даже взрослому игровому кино: продуманные характеры и логика мира. И главные герои имеют прямую связь с культовой франшизой «Гарри Поттер». Создатели мультсериала рассказали, как продумывали характеры кошачьей семьи.

Коржик, Компот и Карамелька — наше «золотое трио»

Характеры котят были заданы с самого начала. Коржик — неугомонный, импульсивный, вечно бегущий вперёд без оглядки. Его постоянно приходится тормозить и учить сначала думать, а потом действовать. Компот — старший, спокойный, осторожный, иногда даже слишком медлительный. А Карамелька — лидер, стратег и «мозг операции», которая всегда знает, как правильно.

Создатели прямо сравнивают эту троицу с Гермионой, Роном и Гарри Поттером. И сравнение неожиданно точное: роли внутри команды распределены так же чётко, а динамика строится на разнице характеров, а не на внешних конфликтах.

Зачем папе Коте профессия, если это мультфильм для детей

Кадр из сериала «Три кота»

Как объясняют создатели сериала, профессия сама по себе не формирует характер, но создаёт обстоятельства, в которых он раскрывается. Работа — это фон, через который видно, как персонаж думает, реагирует, взаимодействует с другими. Даже для детской аудитории это важно: ребёнок интуитивно считывает, кто перед ним и почему он ведёт себя именно так.

Почему папа кажется «рохлей», но это обманчиво

Отдельного внимания заслуживает папа трёх котов. Его задумывали как простого, мягкого, доброго человека, который спокойно относится к критике жены и не стремится доминировать. Из-за этого часть зрителей считает его слабым или даже глуповатым — и нередко ругает сериал в комментариях.

Но создатели подчёркивают: в своей профессии он силён. Просто есть вещи, на которые он сознательно не тратит энергию. Это тоже черта характера — вполне человеческая и узнаваемая.

Почему «Три кота» работают

Секрет сериала в том, что каждый персонаж наделён понятными, живыми чертами. Они раскрываются через работу, общение и приключения — ровно так же, как в «больших» историях для взрослой аудитории. Именно поэтому «Три кота» смотрятся цельно и честно: мультфильм не упрощает мир, а адаптирует его под детское восприятие.

Ранее мы писали: 157 эпизодов и это точно не конец: сколько сезонов у «Леди Баг и Супер-Кота» на самом деле — цифры растут, а фанаты требуют еще.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
