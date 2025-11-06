Это не сокращенная версия фамилии: почему персонажа Моргана Фримена в «Побеге из Шоушенка» зовут Рэд и при чем тут шутка про ирландца

Ее поняли только поклонники писателя.

Фильм Фрэнка Дарабонта по книге Стивена Кинга вышел в 1994 году. Изначально картина провалилась в прокате. Возможно, сказалась неудачная рекламная кампания. Или свою роль сыграла мощная конкуренция с «Форрестом Гампом» и «Криминальным чтивом».

Однако спустя годы «Побег из Шоушенка» обрел статус кинолегенды. Вдохновляющая история, лишенная характерного для Кинга мистицизма и ужасов, возглавила рейтинг топ-250 на IMDb.

Но отдельные сюжетные моменты даже сейчас, по прошествии трех десятилетий, остаются загадкой для зрителей.

Рэд в фильме «Побег из Шоушенка»

Главным героем «Побега из Шоушенка» является банкир Энди Дюфрейн, осужденный за убийство жены и ее любовника. Однако повествование ведется от лица персонажа Моргана Фримена. Его героя зовут Эллис Бойд Реддинг, или просто Рэд.

Прозвище могло показаться сокращением фамилии. Но в оригинальной книге Стивена Кинга этот персонаж был рыжим ирландцем, что и объясняло его кличку (red как цвет волос).

Однако в фильме роль исполнил темнокожий Морган Фримен. От первоисточника сохранилась лишь реплика Рэда в ответ на вопрос Энди о происхождении прозвища.

«Может, потому что я ирландец», — шутливо отвечает герой.

Морган Фримен в фильме «Побег из Шоушенка»

Первоначально создатели фильма планировали соблюдать описанный в книге типаж. На роль тюремного мудреца рассматривали сотни актеров европейской внешности.

Среди кандидатов были Пол Ньюман, Роберт Редфорд, Харрисон Форд и даже Клинт Иствуд. Фрэнк Дарабонт отдельно думал о Джине Хэкмене и Роберте Дювале.

Но затем появилась кандидатура Моргана Фримена. Это было неожиданно, ведь внешность актера совершенно не соответствовала книжному описанию.

Однако Дарабонт сразу разглядел в нем идеального Рэда. Его покорила естественность Фримена — особенная манера двигаться и говорить, которая идеально соответствовала атмосфере экранизации.

