«У HBO так никогда не получится»: фанаты «Склифосовского» рассказали, чем сериал лучше нашумевшей «Больницы Питт»

В последние годы на экранах наблюдается настоящий бум медицинских сериалов-процедуралов. Одним из самых громких международных хитов стал проект «Больница Питт», который собрал огромную аудиторию по всему миру.

Однако в России некоторые зрители уверены, что отечественный сериал «Склифосовский» превосходит западные аналоги. По мнению поклонников, проект сочетает в себе динамику процедурала с настоящей мелодрамой, что делает его более живым и убедительным.

«Склифосовский» и «Больница Питт»

В Сети развернулась дискуссия вокруг медицинских сериалов. «Больницу Питт», вернувшуюся на HBO со 2-м сезоном, посчитали великолепным процедуралом и образцом качественной медицинской драмы. А фанаты «Склифосовского» поспешили заступиться за любимый сериал.

«Не соглашусь: "Больница Питт" — про чужую жизнь, а "Склифосовский" — про знакомые нам взаимоотношения, близкие нам. "Больницу Питт" любят те, кто преклоняется перед зарубежным кино. Мы, люди простые, с удовольствием смотрим отечественное кино. У HBO так никогда не получится», — пишут в Сети.

13 сезон «Склифосовского»

И зрители уже замерли в ожидании новых серий «Склифосовского». Некоторые надеялись увидеть премьеру уже в январе, но пока она откладывается.

В соцсетях ходят слухи, что во всем виноват конкурент «Склиф», который сейчас выходит. Якобы продюсеры решили не выпускать две медицинских драмы параллельно. Если это предположение верно, то с врачами из «Склифосовского» фанаты встретятся только весной после финала «Склифа».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.