«У Германии было бы преимущество»: историк подтвердил самую жуткую теорию о «Тачках» – в этом мире действительно была война

Мир мультфильма «Тачки» давно вызывает вопросы, которые не дают покоя фанатам. Где люди? Кто построил машины? Почему у них есть дверные ручки, если пользоваться ими некому? И главное — как в этом милом мире с говорящими авто вообще могла существовать война?

Официальное описание персонажа Сержанта от Disney говорит:

«Сержант — военный джип времён Второй мировой, самый патриотичный житель Радиатор-Спрингс».

То есть, события той самой войны действительно произошли во вселенной «Тачек». И это, мягко говоря, открывает бездну странных вопросов.

Историк вступает в игру

Фанаты уже давно строят безумные теории о том, как могла выглядеть война в мире без людей. И к этой игре даже подключался настоящий историк — исследователь и автор документальных фильмов Пол Вудадж.

Он попытался представить, что происходило бы, если бы вся техника того времени вдруг обрела разум.

По словам историка, война между машинами выглядела бы примерно так же, как реальная, только без участия людей.

«Если техника осознала себя, она бы воевала сама. И у Германии, увы, было бы преимущество, — объяснял Вудадж. — Их машины в начале войны были куда технологичнее. Если дать танку разум, он сможет чинить себя быстрее, действовать точнее и обходить слабые места противника».

Такое предположение ведёт к пугающему выводу: исход войны в мире «Тачек» мог оказаться совсем не тем, что в реальности. И, скорее, напомнил бы происходящее 2 сезона «Миротворца».

Кто кем был бы в «автомобильной истории»

Вудадж пошёл дальше и предложил свой вариант «моторизированного пантеона». – Лидер Британии стал бы легендарным истребителем Spitfire — символом стойкости и силы духа. – Американский президент — представитель марки Lincoln, как знак власти, роскоши и уверенности. – Главу СССР историк представил бы в образе тяжёлого танка Т-35 — громоздкого, индустриального и устрашающего. – Итальянский диктатор — какой-нибудь эффектный, но ненадёжный спортивный автомобиль, блестящий снаружи и слабый внутри. – Французское Сопротивление, по мнению Вудаджа, каталось бы на старом добром Citroën Avant — классическом авто всех подпольных героев кино.

Самый страшный вопрос Pixar

Но если война действительно случилась, кто же воевал? И кто создал всех этих существ на колёсах? На этот вопрос неожиданно ответил один из первых лиц Pixar — Джей Уорд, креативный директор «Тачек».

В 2017 году его спросили, кто построил машины, если людей не осталось. Ответ оказался холодным душем:

«Представьте, что технологии развиваются так быстро, что машины становятся умнее нас. И однажды они решают: “Зачем нам люди? Они только мешают”. Они избавляются от людей, но сохраняют их характеры. Машина просто принимает личность последнего водителя».

То есть, согласно этой версии, человечество в мире «Тачек» исчезло не случайно. Машины заменили людей.

Ироничный, но мрачный итог

Так что Сержант — не просто колоритный второстепенный герой. Он — живое доказательство, что в мире «Тачек» была настоящая война. Машины воевали сами, а, возможно, и с теми, кто их создал.

Pixar, конечно, никогда не подтвердит эту теорию официально. Но теперь у неё есть штамп исторической достоверности: по всем признакам, «Тачки» происходят в мире, где техника одержала верх над человечеством.

Ирония в том, что этот мультфильм учил детей дружбе и взаимопомощи. А взрослые теперь смотрят на улыбающегося Молнию Маккуина и думают — возможно, он просто очень давно забыл, что когда-то у него был водитель.

Ранее мы писали: В каком порядке смотреть «Ледниковый период»? Согласно обратной теории, о которой мало кто знает, хронология должна быть такая