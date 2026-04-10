У Фаркуада была одна причина, чтобы сослать всех сказочных героев на болото к Шрэку: в мультиках об этом не сказали

10 апреля 2026 11:50
Нашлось неканоничное объяснение.

Кто не знает сюжет популярного анимационного фильма «Шрэк»? Огромный зелёный огр, желавший лишь одного — покоя в своём болоте, внезапно обнаруживает, что его жилище кишит персонажами из волшебных историй.

Желая восстановить привычный уклад, герой заключает с правителем Дюлока лордом Фаркуадом необычное соглашение. Шрэк берёт на себя обязательство вызволить принцессу из плена, а взамен получает слово, что его территорию освободят от героев сказок.

Но мотивы самого лорда оказываются глубже и сложнее, чем простое желание обзавестись супругой. Цель — навсегда избавить собственные земли от любых магических созданий. Интересно, что в фильме так и не находится объяснения той острой неприязни, которую властелин Дюлока испытывает к волшебству и его обитателям.

В мультфильме перед нами предстаёт безжалостный деспот, грезивший об идеальном королевстве, в котором нет места ни одному сказочному существу. Всех их он презрительно называл «отбросами».

По распоряжению Фаркуада рыцари отлавливали волшебных жителей: одни отправлялись в темницы, другие изгонялись прямиком на болото к Шрэку. Женитьба на принцессе была для него не столько романтическим жестом, сколько продуманным политическим ходом, призванным укрепить власть.

Из трёх предложенных кандидатур он остановил выбор на Фионе. Однако замыслам правителя Дюлока не довелось осуществиться.

Что придумали для Фаркуада в альтернативных версиях

Ошеломляющий успех «Шрэка» дал старт целой медиафраншизе. В числе разных проектов оказался и мюзикл, где Фаркуад получил детально прописанную биографию. В этой версии он является сыном гнома по кличке Ворчун и принцессы — именно той самой, что фигурирует в сказке про «Принцессу на горошине».

Мать когда-то добровольно отреклась от семьи ради любви, однако её жизнь трагически оборвалась: во сне она упала с высоты двадцати пяти перин.

Потеряв жену, Ворчун бросил сына одного в лесу. Впрочем, существует и иная трактовка: отец попросту выгнал того из дома, когда Фаркуаду стукнуло 28 лет. Эта предыстория даёт любопытное объяснение такого отношения лорда ко всем персонажам из сказок.

Однако, как подчёркивает автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино», мюзикл — лишь побочная, неканоническая версия произошедшего.

Светлана Левкина
