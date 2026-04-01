У Мишки есть приемный сын: у этой серии «Маши и Медведя» 145 млн просмотров, но раскрыли ли там тайну подкидыша?

Мишка в знаменитом мультике «Маша и Медведь» явно несет на себе функции терпеливого отца маленькой хулиганки. Но Маша — не его единственный «ребенок». Еще в первом сезоне появился приемный сын Медведя. И потом этот герой возникал не один раз.

Появление Пингвиненка

В 23 серии мультфильма под названием «Подкидыш» в лесной чаще неожиданно обнаруживается яйцо пингвина. Никто из обитателей не решался взять его на попечение, пока находку не подобрала Маша, которая затем вынудила Медведя заняться высиживанием.

Чтобы скоротать томительные часы ожидания, девочка предложила своему другу поиграть на трубе. Звуки музыки, видимо, ускорили процесс, и вскоре на свет появился пингвинёнок, тут же назвавший Медведя «папой».

С Машей у него быстро завязалась дружба, и некоторое время они весело проводили время вместе. Однако вскоре выяснилось, что жаркий климат вреден для новорождённого, и косолапому пришлось отправить приёмного сына в Антарктиду. Тем не менее, связь между ними не оборвалась: они продолжили общение.

На сегодняшний день эта серия набрала на YouTube 145 миллионов просмотров.

Другие серии с Пингвиненком

В 32-й серии приёмный сын навестил Медведя, прилетев к нему в гости. В 67-м эпизоде, который называется «Цирк, да и только», Пингвинёнок вместе с Машей запускал по воде кораблики. А в 81-й серии, озаглавленной «Что внутри?», он снова приехал к своему приёмному отцу, чтобы отведать свежей клубники с огорода.