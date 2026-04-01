У Мишки есть приемный сын: у этой серии «Маши и Медведя» 145 млн просмотров, но раскрыли ли там тайну подкидыша?

1 апреля 2026 14:44
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Очень милый герой с таинственной судьбой. 

Мишка в знаменитом мультике «Маша и Медведь» явно несет на себе функции терпеливого отца маленькой хулиганки. Но Маша — не его единственный «ребенок». Еще в первом сезоне появился приемный сын Медведя. И потом этот герой возникал не один раз.

Появление Пингвиненка

В 23 серии мультфильма под названием «Подкидыш» в лесной чаще неожиданно обнаруживается яйцо пингвина. Никто из обитателей не решался взять его на попечение, пока находку не подобрала Маша, которая затем вынудила Медведя заняться высиживанием.

Чтобы скоротать томительные часы ожидания, девочка предложила своему другу поиграть на трубе. Звуки музыки, видимо, ускорили процесс, и вскоре на свет появился пингвинёнок, тут же назвавший Медведя «папой».

С Машей у него быстро завязалась дружба, и некоторое время они весело проводили время вместе. Однако вскоре выяснилось, что жаркий климат вреден для новорождённого, и косолапому пришлось отправить приёмного сына в Антарктиду. Тем не менее, связь между ними не оборвалась: они продолжили общение.

На сегодняшний день эта серия набрала на YouTube 145 миллионов просмотров.

Другие серии с Пингвиненком

В 32-й серии приёмный сын навестил Медведя, прилетев к нему в гости. В 67-м эпизоде, который называется «Цирк, да и только», Пингвинёнок вместе с Машей запускал по воде кораблики. А в 81-й серии, озаглавленной «Что внутри?», он снова приехал к своему приёмному отцу, чтобы отведать свежей клубники с огорода.

Светлана Левкина
Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Читать дальше 6 апреля 2026
Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Читать дальше 5 апреля 2026
239 178 221 просмотр и это не предел: почему «Красота — страшная сила» стала одной из самых вирусных серий «Маши и Медведя» 239 178 221 просмотр и это не предел: почему «Красота — страшная сила» стала одной из самых вирусных серий «Маши и Медведя» Читать дальше 2 апреля 2026
Какой город Миядзаки снял в «Ведьминой службе доставки»? Многие уверены, что это Россия Какой город Миядзаки снял в «Ведьминой службе доставки»? Многие уверены, что это Россия Читать дальше 2 апреля 2026
В СССР был только один мультик про Пасху: у него рейтинг 16+ и пометка «только для взрослых» В СССР был только один мультик про Пасху: у него рейтинг 16+ и пометка «только для взрослых» Читать дальше 1 апреля 2026
«Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали «Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали Читать дальше 6 апреля 2026
В СССР этот фильм изрезали, перемонтировали и все равно запретили: а в США он восхитил даже Леди Гагу и Мадонну В СССР этот фильм изрезали, перемонтировали и все равно запретили: а в США он восхитил даже Леди Гагу и Мадонну Читать дальше 6 апреля 2026
Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Читать дальше 6 апреля 2026
Смотрели «Клан Сопрано» и не верили, что так может быть? Реальный прототип Тони еще жестче — о психиатре он точно не задумывался Смотрели «Клан Сопрано» и не верили, что так может быть? Реальный прототип Тони еще жестче — о психиатре он точно не задумывался Читать дальше 5 апреля 2026
