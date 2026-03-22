У этой пары из «Клона» хэппи-энда на самом деле не было: на ТВ вырезали важную сцену

22 марта 2026 10:51
Кадр из сериала «Клон»

События в финале разворачивались иначе.  

Сериал «Клон» впервые вышел на экраны более двадцати лет назад и быстро завоевал популярность по всему миру. Главной сюжетной линией стали отношения Жади и Лукаса — зрители следили за их судьбой вплоть до финальной серии.

Многие не верили, что героям удастся остаться вместе, и для этого имелись серьёзные основания. На пути у пары постоянно возникали препятствия: разница культур, устои семьи и череда непростых жизненных ситуаций. В итоге создатели подарили истории счастливый финал, хотя по-настоящему благополучным он оказался далеко не для всех персонажей.

Жади и Лукас

К завершению сериала часть зрителей разочаровалась в отношениях Жади и Лукаса. Некоторые даже пришли к выводу, что героине больше подошёл бы её официальный муж Саид.

Тем не менее с самого начала было понятно, что главные герои предназначены друг другу. Эта идея проходила через весь сюжет.

Ноэмия и Мустафа

В финальной части «Клона» авторам пришлось быстро закрывать множество сюжетных линий. Среди них была и история Ноэмии с Мустафой. Их отношения с самого начала строились на разнице культур — бразильская массажистка и марокканский аристократ. Та же тема ментальных различий оказалась важной и для пары Жади и Лукаса.

Кадр из сериала «Клон»

Так и осталось не до конца ясно, что на самом деле связывало этих второстепенных героев — настоящая любовь или просто сильное увлечение. После свадьбы Мустафа пытался подстроить Ноэмию под свои привычки и образ жизни, но она сопротивлялась.

По версии, которая вошла в финальный монтаж, можно предположить, что пара продолжит попытки найти общий язык. Однако в сцене, не попавшей в эфир, показано: после очередной ссоры Ноэмия уходит в бар, а Мустафа исчезает из её жизни навсегда. Этот вариант придаёт их истории гораздо более реалистичную и менее приукрашенную концовку.

Фото: Кадры из сериала «Клон»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
