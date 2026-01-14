У этого сериала про Годзиллу 7,0 на IMDb: 2 сезон «Монарха: Наследние монстров» стартует 27 февраля на Apple TV (новый трейлер уже тут)

Герои будут разбираться не только с монстрами, но и с главными мира сего.

Apple опубликовала полноценный трейлер второго сезона сериала «Монарх: Наследие монстров», и по нему уже ясно — это будет совсем другой уровень истории.

Сериал, который начинался как камерная драма о последствиях атак Годзиллы, теперь выглядит как полноценный флагман «Монстрвёрса».

Сериал, который оказался сильнее ожиданий

Первый сезон вышел без особого шума, но быстро собрал свою аудиторию. На IMDb проект держится на уровне около 7 баллов, а на «Кинопоиске» — примерно 6,5, что для фантастического сериала по крупной франшизе считается крепким результатом. Особенно зрители отмечали атмосферу и игру Курта Рассела, который неожиданно стал эмоциональным центром шоу.

Что меняется во втором сезоне

Если раньше история крутилась вокруг последствий разрушения Сан-Франциско, теперь «Монарх» выходит за рамки одной катастрофы. Тайная организация, изучающая титанов, перестает быть фоном и становится ключевым игроком.

Судя по трейлеру, герои будут разбираться не только с монстрами, но и с тем, кто на самом деле управляет этим миром.

Зачем зрителю возвращаться

Новый сезон делает ставку на более масштабный сюжет и плотную связь с фильмами про Годзиллу и Кинг-Конга. Это уже не просто спин-офф, а история, которая может повлиять на весь «Монстрвёрс».

Именно поэтому продолжение выглядит как попытка Apple превратить «Монарх» в главный сериал своей фантастической линейки.

Второй сезон «Монарха: Наследие монстров» стартует 27 февраля 2026 года на Apple TV. Судя по первым кадрам, тишины перед бурей осталось не так много — и в этот раз разрушения будут не только на экране, но и в судьбах героев.

