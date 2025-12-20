У этого сериала НТВ про международный скандал 7,9 на КП и 8,1 на Иви, а вы его наверняка пропустили: «Посмотрела с огромным удовольствием»

Политические детективы — редкий жанр для российского ТВ, и тем заметнее проект, который выбивается из привычной схемы «опера — район — бандиты». «Посольство» — именно такой случай.

Это сериал для зрителей НТВ, которые любят расследования, но готовы к более сложной игре — без погонь, зато с интригами международного уровня.

Когда один кейс запускает кризис

Сюжет разворачивается в вымышленной восточноевропейской стране Каледонии. Государство стоит на пороге принятия «антирусского пакета», и для окончательного решения нужна провокация.

Ею становится задержание первого секретаря российского посольства Геннадия Веденеева: в его дипломатическом кейсе находят наркотики. Скандал мгновенно выходит за рамки уголовного дела и превращается в международный конфликт.

Детектив без улиц и перестрелок

Разбираться в происходящем приходится группе российских дипломатов во главе с Алексеем Прокофьевым. Это кабинетный детектив, где вместо кулаков работают логика, давление, компромиссы и холодный расчет. Герои понимают: здесь нет права на ошибку, а любое неверное решение может стоить стране репутации.

«Сериал "Посольство" посмотрела с огромным удовольствием. Понравился сюжет, игра актёров порадовала. Особенно, хочется выделить работу Игоря Ливанова и Виктории Толстогановой.Не обходится без интриг, заговоров и козней, за которыми вдвойне любопытно наблюдать, поскольку действие разворачивается на высоком дипломатическом уровне и на кону очень многое», — пишут на портале «Отзовик» зрители.

Актеры и ощущение достоверности

Главную роль исполнил Игорь Ливанов, в проекте также заняты Виктория Толстоганова, Гела Месхи, Юлия Ауг, Виталий Кищенко. Съемки проходили в Сербии, а сценарий консультировали представители госструктур, поэтому происходящее выглядит убедительно и напряженно.

Сегодня у сериала 7,9 на Кинопоиске и 8,1 на Иви — редкий показатель для политического детектива. Если кажется, что вы видели у НТВ уже все, «Посольство» стоит включить следующим.

