Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи У этого сериала НТВ про международный скандал 7,9 на КП и 8,1 на Иви, а вы его наверняка пропустили: «Посмотрела с огромным удовольствием»

У этого сериала НТВ про международный скандал 7,9 на КП и 8,1 на Иви, а вы его наверняка пропустили: «Посмотрела с огромным удовольствием»

20 декабря 2025 09:54
Кадр из сериала «Посольство»

Главную роль исполнил Игорь Ливанов.

Политические детективы — редкий жанр для российского ТВ, и тем заметнее проект, который выбивается из привычной схемы «опера — район — бандиты». «Посольство» — именно такой случай.

Это сериал для зрителей НТВ, которые любят расследования, но готовы к более сложной игре — без погонь, зато с интригами международного уровня.

Когда один кейс запускает кризис

Сюжет разворачивается в вымышленной восточноевропейской стране Каледонии. Государство стоит на пороге принятия «антирусского пакета», и для окончательного решения нужна провокация.

Ею становится задержание первого секретаря российского посольства Геннадия Веденеева: в его дипломатическом кейсе находят наркотики. Скандал мгновенно выходит за рамки уголовного дела и превращается в международный конфликт.

Детектив без улиц и перестрелок

Разбираться в происходящем приходится группе российских дипломатов во главе с Алексеем Прокофьевым. Это кабинетный детектив, где вместо кулаков работают логика, давление, компромиссы и холодный расчет. Герои понимают: здесь нет права на ошибку, а любое неверное решение может стоить стране репутации.

«Сериал "Посольство" посмотрела с огромным удовольствием. Понравился сюжет, игра актёров порадовала. Особенно, хочется выделить работу Игоря Ливанова и Виктории Толстогановой.Не обходится без интриг, заговоров и козней, за которыми вдвойне любопытно наблюдать, поскольку действие разворачивается на высоком дипломатическом уровне и на кону очень многое», — пишут на портале «Отзовик» зрители.

Актеры и ощущение достоверности

Главную роль исполнил Игорь Ливанов, в проекте также заняты Виктория Толстоганова, Гела Месхи, Юлия Ауг, Виталий Кищенко. Съемки проходили в Сербии, а сценарий консультировали представители госструктур, поэтому происходящее выглядит убедительно и напряженно.

Сегодня у сериала 7,9 на Кинопоиске и 8,1 на Иви — редкий показатель для политического детектива. Если кажется, что вы видели у НТВ уже все, «Посольство» стоит включить следующим.

Также прочитайте: «Такой сериал у нас впервые»: российский детектив, который все пропустили — «Урокам химии» зрители поставили 7,6 явно не просто так

Фото: Кадр из сериала «Посольство»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Антон Васильев уехал из Риги только после преступления: Паша Семенов из «Невского» раскрыл бы это дело в два счета Антон Васильев уехал из Риги только после преступления: Паша Семенов из «Невского» раскрыл бы это дело в два счета Читать дальше 20 декабря 2025
32 серии и премьера осенью 2026 года: второй сезон «Дуплета» уже снимают — дуэт как Брагин и Шибанов, только в юбках 32 серии и премьера осенью 2026 года: второй сезон «Дуплета» уже снимают — дуэт как Брагин и Шибанов, только в юбках Читать дальше 20 декабря 2025
«Тоннель» разве не выходил на ИВИ? 4 пары российских сериалов с одинаковыми названиями – запутаться очень легко «Тоннель» разве не выходил на ИВИ? 4 пары российских сериалов с одинаковыми названиями – запутаться очень легко Читать дальше 20 декабря 2025
Не финал, а антракт: точные даты выхода оставшихся серий 2 сезона «Постучись в мою дверь в Москве» в 2026 году Не финал, а антракт: точные даты выхода оставшихся серий 2 сезона «Постучись в мою дверь в Москве» в 2026 году Читать дальше 19 декабря 2025
Зрители бойкотируют новый сериал от НТВ после того, как узнали, кто в нем снимается: «Какая чушь» Зрители бойкотируют новый сериал от НТВ после того, как узнали, кто в нем снимается: «Какая чушь» Читать дальше 19 декабря 2025
В «Детях перемен 2» «воскресили» Балабанова: эту «жирную» отсылку к «Брату» пропустить невозможно В «Детях перемен 2» «воскресили» Балабанова: эту «жирную» отсылку к «Брату» пропустить невозможно Читать дальше 18 декабря 2025
Эта сцена в «Методе 3» дорого далась Хабенскому: актер такой же безумец, как и его герой Эта сцена в «Методе 3» дорого далась Хабенскому: актер такой же безумец, как и его герой Читать дальше 18 декабря 2025
10 млн зрителей и абсолютное лидерство: «Маша и Медведь» обошел «Триггер» на КП в 2025 году, а иностранные YouTube-каналы собрали почти 8 млрд. просмотров 10 млн зрителей и абсолютное лидерство: «Маша и Медведь» обошел «Триггер» на КП в 2025 году, а иностранные YouTube-каналы собрали почти 8 млрд. просмотров Читать дальше 18 декабря 2025
Пересильд стала Красной королевой: теперь речь не об «Алисе в стране чудес», а о фэнтези похлеще «Игры престолов» Пересильд стала Красной королевой: теперь речь не об «Алисе в стране чудес», а о фэнтези похлеще «Игры престолов» Читать дальше 18 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше