У этого фильма от A24 идеальный рейтинг в 100% на Rotten Tomatoes: «Новая "Тысяча и одна ночь" с Шахерезадой-феминисткой»

Фэнтези-лента «100 ночей Геро» от студии A24 выглядит скромно, но способна удивить. Уже сейчас есть все предпосылки считать ее одним из ярких представителей жанра в 2025 году.

Экранизация графического романа Изабель Гринберг сразу покорила критиков. Дебют картины сопровождается безупречным рейтингом в 100% на авторитетном портале Rotten Tomatoes. Сохранить такой высший балл надолго удается немногим проектам. Однако эта работа — уже исключение.

Сюжет фильма «100 ночей Геро»

Сюжет разворачивается в суровом средневековье. Муж по имени Чери заключает рискованное пари со своим другом Мэнфредом. Согласно договору, если Мэнфред сумеет добиться расположения жены Чери за сто ночей, то получит и ее, и семейный замок.

Однако у Чери есть скрытый помощник — служанка Геро. Каждую ночь она рассказывает увлекательные истории, которые не только захватывают внимание Мэнфреда, но и превращаются в необычное оружие против патриархальных устоев того времени.

Премьера фильма «100 ночей Геро»

В картине заняты Майка Монро, Эмма Коррин и другие актеры. Ее мировая премьера прошла в Венеции еще в сентябре.

Практически сразу после фестивального показа на Rotten Tomatoes у фильма образовался высший балл. С того момента он так и остался на 100%-й отметке, хотя число оценок только растет.

Обозреватели особенно выделяют сказочную визуальную эстетику, оригинальный сюжет и сильную актерскую игру.

«Визуально впечатляющая и фантастическая экранизация, фильм передает магию исходного материала, создавая при этом совершенно уникальный сюжет», «Лента смутно напомнила фильмы Йоргоса Лантимоса – в целом эффектная, приятная на вид и в конце трогательная фэнтезийная история о том, через какие испытания пришлось пройти женщинам из-за неуверенности и недостатков некоторых мужчин», «Это будто "Тысяча и одна ночь" только с Шахерезадой-феминисткой», – пишут комментаторы.

Широкий прокат картины начнется 5 декабря. После этого количество рецензий и оценок на авторитетном сайте неизбежно увеличится.

