У этого фильма 8,2 на IMDb и миллион фанатских теорий: а Мартин Скорсезе жалеет, что вообще за него взялся

Бывает, что картина, которую обожают миллионы зрителей и которая принесла создателю славу, со временем становится для него самого источником сожалений. Режиссёры могут разочароваться в выбранном стиле, в компромиссах, на которые им пришлось пойти со студией.

Иногда дело даже не в качестве работы, а в том, что проект ассоциируется с тяжёлым периодом в жизни или с внутренним конфликтом, скрытым от зрителей. Так вышло и с культовым «Островом проклятых».

Сюжет фильма «Остров проклятых»

Осенью 1954 года два федеральных маршала, Тедди Дениелс и Чак Оул, прибывают на отдалённый остров Шаттер. Их задача — расследовать таинственное исчезновение Рэйчел Соландо, опасной пациентки лечебницы для душевнобольных преступников.

Эшклифф — место мрачное и неприступное. Пока они изучают его корпуса, включая секретный третий, Дениелс начинает терять почву под ногами. Ему докучают странные сны и обрывки воспоминаний, граница между расследованием и его собственным разумом постепенно стирается.

Мартин Скорсезе и фильм «Остров проклятых»

Фильм «Остров проклятых» Мартина Скорсезе с Леонардо ДиКаприо в главной роли полон скрытых деталей и до сих пор вызывает жаркие споры о финале. Однако сам режиссёр предпочитает не участвовать в этих дискуссиях.

Скорсезе даже признавался, что после долгожданного «Оскара» за «Отступников» он почувствовал желание снять более «лёгкий» студийный хит. Именно этим импульсом и был рождён «Остров».

Сегодня он считает, что это было ошибкой. По его мнению, вместо этого стоило сразу взяться за личный проект всей жизни — драму «Молчание», которая вышла только в 2016 году после 25 лет подготовки.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Мартин Скорсезе назвал 11 хорроров, от которых холодеет кровь.