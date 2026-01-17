У этих новинок такие высокие рейтинги, что страшно начинать смотреть: 3 сериала, которые 100% крадут сон

Там нет по 10 сезонов, так что осилите даже за выходные.

Не успели отгреметь новогодние каникулы, а стриминги уже выдали несколько сериалов, которые спокойно можно ставить в один ряд с лучшими хитами последних лет.

Высокие рейтинги здесь не случайность: эти истории цепляют с первых минут и не отпускают до финальных титров.

«Локерби» Рейтинг Кинопоиска: 7.1 из 10 баллов

Мини-сериал основан на реальной трагедии 1988 года, когда над Шотландией взорвался рейс Pan Am. Погибли более 270 человек, среди них — дочь супругов Свайр. Именно их борьба за правду и стала центром сюжета.

Колин Ферт играет отца, который не верит официальной версии и шаг за шагом вскрывает неудобные факты. Это не просто хроника катастрофы, а жесткая история о том, как государственные структуры могут годами скрывать ошибки.

«Лэндмен» Рейтинг Кинопоиска: 8.2 из 10 баллов

Неожиданно мощная драма о нефтяном бизнесе в Техасе. Билли Боб Торнтон играет Томми Норриса — человека, который решает чужие проблемы за деньги крупных корпораций.

Войны с картелями, аварии на буровых, скандалы и личные провалы переплетаются в плотный клубок. Сериал берёт не экшеном, а диалогами и ощущением, что за фасадом больших денег скрывается постоянная угроза.

«День Шакала» Рейтинг Кинопоиска: 7.9 из 10 баллов

Современная версия романа Фредерика Форсайта превратилась в нервный триллер о наемном убийце, который умеет исчезать лучше любого спецагента. Его новая цель — человек, способный разрушить финансовые тайны мировой элиты.

Против него работает аналитик британской разведки, и это противостояние превращается в шахматную партию, где каждая ошибка смертельна.

Эти три сериала объединяет одно: высокий темп, сильные актеры и ощущение, что от экрана невозможно оторваться. Именно так выглядят настоящие хиты начала года, пишет портал «Подборки фильмов и сериалов».

