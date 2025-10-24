Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи У этих 4 фэнтези-сериалов были блестящие пилоты, но новой «Игрой престолов» они не стали: после первой серии можно выключать

У этих 4 фэнтези-сериалов были блестящие пилоты, но новой «Игрой престолов» они не стали: после первой серии можно выключать

24 октября 2025 10:52
У этих 4 фэнтези-сериалов были блестящие пилоты, но новой «Игрой престолов» они не стали: после первой серии можно выключать

Проекты растеряли весь потенциал.

В жанре фэнтези очень часто случаются провальные сериалы с превосходными первыми эпизодами. Студии понимают, что удачная стартовая серия может определить судьбу нового масштабного проекта. В фэнтези нужно создать особый мир — богатый, загадочный и полный потенциала.

Но в этой гонке за зрителями неминуемо возникают сериалы, которые начинаются мощно, но быстро «выдыхаются», превращаясь в посредственные и вскоре закрытые проекты. Собрали 4 из них.

«Сонная Лощина»

Пилотный эпизод «Сонной Лощины» в 2013 году имел все, что мог пожелать современный фанат фэнтези: загадочную атмосферу, актуальную интерпретацию классической легенды и прекрасную химию между актерами.

Смесь хоррора, тайны и юмора в первом эпизоде ощущалась как нечто особенное. Сюжет намекал на разветвлённую мифологию, которая могла бы соперничать со «Сверхъестественным».

Однако ко второму сезону «Сонная Лощина» потеряла очарование. Мифология скатилась в хаос, а сценарий стал непоследовательным.

Кадр из сериала «Сонная Лощина»

«Хроники Шаннары»

Когда «Хроники Шаннары» стартовали на MTV в 2016 году, их пилот обещал роскошный фэнтези-мир. Сюжет был адаптирован из романов Терри Брукса, сочетал визуальный масштаб «Властелина колец» с юной энергией «Голодных игр».

К сожалению, сценарий шоу быстро свернул в мелодраму. Мир ощущался всё более пустым с каждым новым эпизодом, диалоги обросли несмешными шутками. Во втором сезоне даже шикарная «картинка» не спасла «Хроники Шаннары».

Кадр из сериала «Хроники Шаннары»

«Ведьмы Ист-Энда»

«Ведьмы Ист-Энда» начались с уверенного, стильного пилота, который смешивал фэнтези и семейную драму. Казалось, что «Практическая магия» повстречала на экране «Отчаянных домохозяек».

Но все это работало только поначалу. Уже спустя несколько серий сюжет стал слишком сложным, героев оказалось чересчур много, а твисты были в духе типичного «мыла» начала нулевых.

Кадр из сериала «Ведьмы Ист-Энда»

«Тень и кость»

Премьера «Тени и кости» от Netflix началась с пилота, который мгновенно погрузил зрителей в мрачный мир фэнтези-писательницы Ли Бардуго. Однако по мере развития сериала сценарий потерял фокус.

Арки персонажей застопорились, энергия потерялась и не вернулась, и зрители откровенно скучали перед экранами.

Кадр из сериала «Тень и Кость»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 фэнтези-сериала, которые куда лучше «Колец власти».

Фото: Кадры из сериалов «Игра престолов» «Сонная Лощина», «Хроники Шаннары», «Ведьмы Ист-Энда», «Тень и кость»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В новом сериале «Оно: Добро пожаловать в Дерри» клоуна почти и не будет: вот что случится с Пеннивайзом В новом сериале «Оно: Добро пожаловать в Дерри» клоуна почти и не будет: вот что случится с Пеннивайзом Читать дальше 25 октября 2025
«Игра престолов» давно раскрыла концовку «Дома дракона» и «Рыцаря Семи Королевств»: все спойлеры рассказал Джоффри «Игра престолов» давно раскрыла концовку «Дома дракона» и «Рыцаря Семи Королевств»: все спойлеры рассказал Джоффри Читать дальше 25 октября 2025
Культовый сериал нулевых с рейтингом 8,4 перезапустят: теперь в «Побеге» будет главной женщина Культовый сериал нулевых с рейтингом 8,4 перезапустят: теперь в «Побеге» будет главной женщина Читать дальше 25 октября 2025
Внимательно смотрели все трейлеры к новому сериалу «Оно»? Тогда вы точно не пропустили эти 3 отсылки к другим фильмам по Кингу Внимательно смотрели все трейлеры к новому сериалу «Оно»? Тогда вы точно не пропустили эти 3 отсылки к другим фильмам по Кингу Читать дальше 24 октября 2025
Не аниме года, а главный провал: «Поднятие уровня в одиночку» опозорили на весь мир в родной Японии Не аниме года, а главный провал: «Поднятие уровня в одиночку» опозорили на весь мир в родной Японии Читать дальше 24 октября 2025
Фанаты зря надеялись на еще одно гитарное соло от Эдди Мансона: создатели «Очень странных дел» поставили точку в судьбе героя Фанаты зря надеялись на еще одно гитарное соло от Эдди Мансона: создатели «Очень странных дел» поставили точку в судьбе героя Читать дальше 24 октября 2025
Минус 500 тысяч зрителей и 60 лет насмарку: даже главный актер открестился от провального нового «Доктора Кто», но это еще не конец Минус 500 тысяч зрителей и 60 лет насмарку: даже главный актер открестился от провального нового «Доктора Кто», но это еще не конец Читать дальше 23 октября 2025
2 сезон «Олдскула» ждать почти год, но эти 5 зарубежных сериалов точно не хуже: есть и дорама, и «шиза» про врачей 2 сезон «Олдскула» ждать почти год, но эти 5 зарубежных сериалов точно не хуже: есть и дорама, и «шиза» про врачей Читать дальше 22 октября 2025
«Будет держать вас в напряжении до финала»: этот мексиканский триллер рвет топы Netflix - в центре сюжета реальные кошмарные события «Будет держать вас в напряжении до финала»: этот мексиканский триллер рвет топы Netflix - в центре сюжета реальные кошмарные события Читать дальше 22 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше