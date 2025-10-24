У этих 4 фэнтези-сериалов были блестящие пилоты, но новой «Игрой престолов» они не стали: после первой серии можно выключать

В жанре фэнтези очень часто случаются провальные сериалы с превосходными первыми эпизодами. Студии понимают, что удачная стартовая серия может определить судьбу нового масштабного проекта. В фэнтези нужно создать особый мир — богатый, загадочный и полный потенциала.

Но в этой гонке за зрителями неминуемо возникают сериалы, которые начинаются мощно, но быстро «выдыхаются», превращаясь в посредственные и вскоре закрытые проекты. Собрали 4 из них.

«Сонная Лощина»

Пилотный эпизод «Сонной Лощины» в 2013 году имел все, что мог пожелать современный фанат фэнтези: загадочную атмосферу, актуальную интерпретацию классической легенды и прекрасную химию между актерами.

Смесь хоррора, тайны и юмора в первом эпизоде ощущалась как нечто особенное. Сюжет намекал на разветвлённую мифологию, которая могла бы соперничать со «Сверхъестественным».

Однако ко второму сезону «Сонная Лощина» потеряла очарование. Мифология скатилась в хаос, а сценарий стал непоследовательным.

«Хроники Шаннары»

Когда «Хроники Шаннары» стартовали на MTV в 2016 году, их пилот обещал роскошный фэнтези-мир. Сюжет был адаптирован из романов Терри Брукса, сочетал визуальный масштаб «Властелина колец» с юной энергией «Голодных игр».

К сожалению, сценарий шоу быстро свернул в мелодраму. Мир ощущался всё более пустым с каждым новым эпизодом, диалоги обросли несмешными шутками. Во втором сезоне даже шикарная «картинка» не спасла «Хроники Шаннары».

«Ведьмы Ист-Энда»

«Ведьмы Ист-Энда» начались с уверенного, стильного пилота, который смешивал фэнтези и семейную драму. Казалось, что «Практическая магия» повстречала на экране «Отчаянных домохозяек».

Но все это работало только поначалу. Уже спустя несколько серий сюжет стал слишком сложным, героев оказалось чересчур много, а твисты были в духе типичного «мыла» начала нулевых.

«Тень и кость»

Премьера «Тени и кости» от Netflix началась с пилота, который мгновенно погрузил зрителей в мрачный мир фэнтези-писательницы Ли Бардуго. Однако по мере развития сериала сценарий потерял фокус.

Арки персонажей застопорились, энергия потерялась и не вернулась, и зрители откровенно скучали перед экранами.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 фэнтези-сериала, которые куда лучше «Колец власти».