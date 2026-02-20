У этих 2 советских фильмов совсем неправильные названия: зрители не замечали десятилетиями, а ведь ошибся даже Гайдай

Случается, что фильмам дают названия просто для красоты, чтобы привлечь внимание зрителя. Если задуматься, такой вариант может оказаться совершенно не связанным с тем, что происходит на экране.

Речь не про метафоры, гротеск или другие художественные приемы, и не про глубокий философский подтекст. Имеется в виду вполне буквальное несоответствие: заголовок не отражает сюжет или даже искажает его смысл, порой до полной противоположности. И такое случалось даже с советскими фильмами, которые мы привыкли считать классикой.

«Иван Васильевич меняет профессию»

Возьмем, к примеру, знаменитую комедию Леонида Гайдая. Если присмотреться, никто из героев на самом деле никакой профессии не меняет.

Управдом Бунша — это вообще не профессия, такой должности не найти ни в советских, ни в российских официальных справочниках.

Жулик Милославский, прикидывающийся советником при царе, тоже осваивает отнюдь не профессиональную деятельность, а воровство профессией не является.

Что уж говорить о царе Грозном — это не профессия, а монарший титул. Получается, что название фильма просто красивое словосочетание, но совершенно не соответствует сюжету.

«Дети Дон Кихота»

Фильм «Дети Дон Кихота» рассказывает о заведующем роддомом, который воспитывает большую семью из детей, брошенных их матерями. Героя прозвали в честь известного литературного персонажа за то, что он жил по строгим моральным принципам и прививал их своим приемным сыновьям.

Однако если вспомнить образ испанского рыцаря, принципы у него были совсем другие. Да, Дон Кихот тоже следовал строгому кодексу чести, но содержание его идеалов было иным — он мечтал о подвигах и странствовал по миру. Так что название здесь тоже получилось скорее красивым и ассоциативным, чем буквально описывающим сюжет.