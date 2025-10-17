Меню
Спустя 6 лет у Джона Лютера будет еще одно дело? Создатель культового сериала оставил намек, который взбудоражил фанатов

17 октября 2025 09:54
Кадр из сериала «Лютер»

Возможно герой повторит «судьбу» Томми Шелби.

Идрис Эльба собрал множество запоминающихся работ за свою разнообразную карьеру. Однако для его британской аудитории, пожалуй, ни одна роль не стала столь знаковой, как образ детектива по расследованию убийств в сериале BBC «Лютер».

И теперь появился шанс на продолжение полюбившейся истории.

Продолжение «Лютера»

Прошло уже шесть лет с тех пор, как Лютер в последний раз появлялся на малом экране. Полнометражный проект «Лютер: Павшее солнце» в 2023 году удовлетворил некоторых фанатов. Но большинство все-таки настойчиво требуют вернуться к герою Эльбы.

В недавнем интервью создатель сериала Нил Кросс отметил, что такое действительно может произойти, но не в формате нового сезона.

«Если бы это счастливое событие произошло, то я думаю, что новый фильм был бы куда логичнее», — заявил он.

Таким образом у Идриса Эльбы есть все шансы пойти по стопам Киллиана Мёрфи. Его Томми Шелби из «Острых козырьков» вот-вот вернется на экраны, только теперь в фильме.

Кадр из сериала «Лютер»

Чем закончился сериал «Лютер»

Сериал «Лютер» завершился открытым финалом. В заключительной части детектив расследует преступления миллиардера-маньяка, охотящегося на бездомных. Параллельно возвращается его давняя знакомая Элис Морган, чтобы окончательно разобраться в их сложных отношениях.

В кульминации Лютер устраняет преступника, но сам оказывается за решеткой за систематические нарушения правил. Элис организует для него побег, предлагая начать все заново. Однако детектив отказывается от свободы, понимая, что бегство лишь подтвердит его виновность.

В полнометражном продолжении «Лютер: Павшее солнце» герой все же сбегает из тюрьмы и начинает скрываться от правоохранителей, продолжая расследование.

Финал вновь оставляет зрителей в неопределенности. В последней сцене Тим Крэнфилд приглашает Лютера к автомобилю, сообщая о важном разговоре с начальством.

Такая концовка предполагает возможное трудоустройство детектива в качестве секретного агента, поскольку вернуться в полицию он уже не может. Создатели оставили пространство для новых сюжетов.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 сериалов Netflix с высоким рейтингом на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадры из сериала «Лютер»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
